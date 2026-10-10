Furieux de ne pas avoir reçu le prix Nobel de la paix, Donald Trump attaque violemment la Norvège: «Nous n’oublierons pas»

Après l'attribution du prix Nobel de la paix 2026 à Navi Pillay, Donald Trump exprime sa colère, estimant que cette distinction lui était due. Il critique la lauréate et le comité Nobel, menaçant la Norvège et revendiquant un bilan diplomatique justifiant plusieurs prix. Navi Pillay, quant à elle, réagit avec humour à ces attaques.

Donald Trump ne décolère pas. Après l’attribution du prix Nobel de la paix 2026 à la juriste sud-africaine Navi Pillay, vendredi 9 octobre, le président américain a violemment dénoncé la décision du comité Nobel norvégien, estimant que cette distinction aurait dû lui revenir. Lors d’un meeting à Syracuse, dans l’État de New York, puis sur son réseau Truth Social, il a multiplié les attaques contre la lauréate et les responsables du prix, allant jusqu’à accuser la Norvège d’avoir commis une injustice historique envers les États-Unis.

« Une tache indélébile pour la Norvège »

Devant ses partisans réunis à Syracuse, Donald Trump a qualifié la décision du comité Nobel de « honteuse et embarrassante ». Le président américain a affirmé que le refus de le récompenser constituait « une tache indélébile pour la Norvège », avant de s’en prendre directement aux membres du comité chargé de désigner le lauréat.

Sur Truth Social, il a poursuivi son offensive avec des accusations encore plus virulentes : « Le prix Nobel de la paix a été discrédité pour toujours par une poignée d’idéologues radicaux, hostiles à la démocratie et véritables ennemis de la civilisation ! » Il a terminé son message par un avertissement adressé au pays scandinave : « Nous n’oublierons pas, Norvège. »

Le prix Nobel de la paix est attribué par un comité de cinq membres désignés par le Parlement norvégien. Contrairement à ce que pourraient laisser penser les attaques de Donald Trump contre la Norvège, ce n’est pas le gouvernement norvégien qui choisit le lauréat. Le comité exerce sa mission de manière indépendante.

« J’aurais dû recevoir huit prix Nobel de la paix ! »

Donald Trump considère que son bilan diplomatique justifie largement l’obtention de cette distinction. Lors de ses déclarations, il a affirmé avoir contribué à régler huit conflits internationaux et estimé que chacun de ces résultats aurait mérité une récompense.

« Nous aurions dû recevoir huit prix Nobel, un pour chaque guerre », a-t-il déclaré, avant de reprocher au comité de ne pas avoir récompensé les États-Unis.

Le président américain a notamment cité les tensions entre l’Inde et le Pakistan, le conflit entre le Rwanda et la République démocratique du Congo, les différends entre la Thaïlande et le Cambodge, ainsi que les relations entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan. Il a également revendiqué un rôle déterminant dans les relations entre Israël et plusieurs de ses adversaires régionaux.

Ces affirmations reprennent les arguments régulièrement avancés par Donald Trump pour défendre son bilan international. Toutefois, plusieurs des conflits qu’il affirme avoir réglés n’ont pas fait l’objet d’un accord de paix définitif, tandis que son rôle exact dans certaines médiations reste contesté.

Le président américain a également assuré qu’il pourrait prochainement mettre fin à deux autres guerres, évoquant notamment l’Ukraine et l’Iran.

Donald Trump s’en prend personnellement à Navi Pillay : « Personne n’a jamais entendu parler d’elle »

La colère du président américain vise également la lauréate du prix Nobel de la paix 2026, Navanethem « Navi » Pillay, récompensée pour son engagement en faveur du droit international.

Âgée de 85 ans, cette juriste sud-africaine a notamment été juge au Tribunal pénal international pour le Rwanda, juge à la Cour pénale internationale et haute-commissaire des Nations unies aux droits de l’homme entre 2008 et 2014.

Donald Trump a ouvertement contesté sa notoriété et ses mérites. « Je ne sais rien de cette femme, et personne d’autre non plus ! À ma connaissance, personne n’a jamais entendu parler d’elle », a-t-il écrit sur Truth Social.

Il a poursuivi en affirmant qu’elle « déteste manifestement Israël », avant d’ajouter : « Je ne sais pas ce que cette femme a fait. »

Ces attaques visent notamment le rôle joué par Navi Pillay à la tête de la commission d’enquête indépendante des Nations unies sur les territoires palestiniens occupés et Israël. En 2025, cette commission avait conclu que les autorités israéliennes avaient commis des actes constitutifs de génocide dans la bande de Gaza. Israël avait catégoriquement rejeté ces conclusions, dénonçant une enquête partiale.

La lauréate ironise sur les ambitions de Donald Trump

Navi Pillay a réagi avec humour aux ambitions du président américain. Alors qu’elle recevait les félicitations de ses collègues à Nuremberg, en Allemagne, où elle se trouvait au moment de l’annonce, elle a plaisanté : « Si vous applaudissez encore un peu, je partagerai peut-être ce prix avec Trump. »

Cette remarque fait référence à un précédent impliquant María Corina Machado, opposante vénézuélienne récompensée par le prix Nobel de la paix en 2025. Celle-ci avait ensuite remis symboliquement sa médaille à Donald Trump, sans que ce geste modifie l’attribution officielle de la distinction.

Le comité Nobel a rappelé qu’un prix Nobel de la paix ne pouvait être ni transféré ni partagé avec une autre personne après son attribution.

Washington annonce des sanctions contre la Cour pénale internationale

La controverse autour du prix Nobel intervient alors que les relations entre l’administration Trump et les institutions judiciaires internationales sont extrêmement tendues.

Vendredi, quelques heures après l’annonce de la récompense attribuée à Navi Pillay, le secrétaire d’État américain Marco Rubio a annoncé de nouvelles sanctions contre la Cour pénale internationale. Washington accuse cette juridiction de mener des actions politisées et de s’en prendre injustement à Israël.

Dans une déclaration vidéo, Marco Rubio a annoncé l’interdiction de transactions avec la juridiction internationale, avec l’objectif affiché de réduire ses ressources et de limiter sa capacité à fonctionner. Les États-Unis ne sont pas parties au Statut de Rome, traité fondateur de la CPI, et contestent la compétence de cette institution à l’égard de leurs ressortissants.

Navi Pillay, qui a siégé à la CPI de 2003 à 2008, a de son côté dénoncé les attaques politiques visant les juridictions internationales. Elle a rappelé l’importance de poursuivre les auteurs présumés de crimes de guerre, de crimes contre l’humanité et de génocide.

Un prix de plus d’un million d’euros que Donald Trump convoite depuis des années

Donald Trump affiche depuis plusieurs années son ambition de recevoir le prix Nobel de la paix. Il met régulièrement en avant les accords d’Abraham, conclus pendant son premier mandat pour normaliser les relations diplomatiques entre Israël et plusieurs pays arabes, ainsi que ses initiatives diplomatiques depuis son retour à la Maison Blanche.

Le prix Nobel de la paix 2026, doté de 12 millions de couronnes suédoises, soit environ 1,1 million d’euros, sera officiellement remis à Navi Pillay le 10 décembre prochain, à Oslo, lors de la cérémonie organisée pour l’anniversaire de la mort d’Alfred Nobel.

Pour Donald Trump, cette nouvelle attribution constitue une déception qu’il refuse de dissimuler. Après avoir revendiqué huit prix Nobel pour son action diplomatique, le président américain accuse désormais publiquement le comité norvégien d’avoir durablement discrédité l’une des distinctions les plus prestigieuses au monde.