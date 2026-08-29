Mimie Mathy ne peut plus marcher et se montre pour la première fois en fauteuil roulant sur TF1

Pour la première fois, Mimie Mathy se montre en fauteuil roulant dans un portrait diffusé par TF1. À 69 ans, la comédienne, dont l'état de santé s'est détérioré en raison de ses problèmes de mobilité, parle ouvertement de sa nouvelle réalité et de son désir de continuer à travailler malgré ses contraintes. Elle explore la possibilité d'intégrer son fauteuil dans de futurs projets.

Mimie Mathy a décidé de ne plus cacher les importantes difficultés de mobilité auxquelles elle est confrontée. À 69 ans, la comédienne de Joséphine, ange gardien ne peut désormais plus marcher et se déplace en fauteuil roulant. Dimanche 30 août, elle montrera pour la première fois à la télévision cette nouvelle réalité de son quotidien dans Sept à Huit, sur TF1.

Mimie Mathy reçoit Audrey Crespo-Mara chez elle en Provence

Pour ce nouveau « Portrait de la Semaine », Mimie Mathy a accepté de recevoir Audrey Crespo-Mara chez elle, à Vaison-la-Romaine, en Provence. Les caméras de Sept à Huit l’ont suivie dans son environnement personnel et la comédienne apparaît en fauteuil roulant, qu’elle utilise désormais pour tous ses déplacements. TF1 présente ce portrait comme une première. Si Mimie Mathy avait déjà évoqué publiquement ses problèmes de mobilité et avait été aperçue en fauteuil roulant, elle n’avait encore jamais accepté que les caméras montrent aussi directement les conséquences de cette perte d’autonomie sur sa vie quotidienne. La chaîne annonce ainsi que, pour la première fois, la comédienne accepte de montrer sa « nouvelle dépendance » et d’en parler ouvertement.

« Je ne marche plus »

Cette évolution de son état de santé avait été révélée par Mimie Mathy elle-même au mois de juin. L’actrice avait reconnu que ses difficultés pour se déplacer étaient devenues considérables : « Je ne marche plus. Enfin… j’ai beaucoup de difficulté à marcher, mais ça, c’est lié à ma configuration. C’est jamais facile d’accepter. Vous savez, je suis quelqu’un de très indépendant. »

Mimie Mathy expliquait également combien cette perte progressive d’autonomie constituait une nouvelle épreuve pour elle, après avoir appris depuis l’enfance à vivre avec sa différence : « J’ai surmonté ma différence depuis l’enfance grâce à un entourage familial, à des anges gardiens qui ont été mes parents, les premiers, puis d’autres que j’ai croisés sur ma route. »

« Maintenant, ça devient une différence mécanique »

La comédienne avait employé des mots particulièrement explicites pour décrire le changement auquel elle doit désormais faire face : « C’était une différence visuelle, je dirais, ma différence. Maintenant, ça devient une différence mécanique. »

Cette perte de mobilité est notamment liée aux conséquences de son achondroplasie et aux problèmes physiques qui l’accompagnent. Mimie Mathy avait déjà subi plusieurs interventions chirurgicales au niveau du dos au cours des dernières années. Le fauteuil roulant n’est d’ailleurs pas totalement nouveau pour le public. La comédienne avait déjà été aperçue l’utilisant lors des concerts des Enfoirés en 2025. Elle s’en servait alors notamment pour limiter ses déplacements en coulisses et préserver ses jambes.

Une perte d’autonomie désormais assumée devant les caméras

La différence, cette fois, est importante : Mimie Mathy ne se contente plus d’être aperçue ponctuellement en fauteuil. Elle accepte que celui-ci fasse partie intégrante des images montrant sa vie quotidienne. Audrey Crespo-Mara s’est rendue directement chez elle pour recueillir son témoignage. Son mari, Benoist Gérard, avec lequel elle est mariée depuis 2005, apparaît également dans ce portrait consacré à la nouvelle vie de la comédienne. Mimie Mathy y évoque cette dépendance devenue plus importante, sans dissimuler les difficultés qu’elle représente pour une femme qui s’est toujours décrite comme particulièrement indépendante.

Elle refuse pourtant de renoncer à sa carrière

Le fauteuil roulant ne signifie pas pour autant la fin de la carrière de Mimie Mathy. Lorsqu’elle avait révélé l’aggravation de ses problèmes de mobilité en juin, la comédienne avait été catégorique sur ce point : « Ça ne m’empêchera pas de tourner, ni d’écrire, ni de voyager, ni de continuer à avoir des projets ! »

La question se pose notamment pour Joséphine, ange gardien, série dont elle tient le rôle principal depuis 1997. Mimie Mathy ne souhaitait pas, jusqu’à présent, que son personnage apparaisse en fauteuil roulant. Les particularités de Joséphine, qui peut notamment disparaître et se déplacer d’un simple claquement de doigts, permettent toutefois aux équipes d’adapter les tournages à ses contraintes physiques. La comédienne envisage en revanche d’assumer pleinement son fauteuil dans d’autres projets. Elle a notamment évoqué une nouvelle série ainsi qu’un retour sur scène dans un spectacle où sa mobilité réduite ferait partie de la mise en scène.