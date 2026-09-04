Nvidia rachète Hugging Face pour 12,9 milliards de dollars

Nvidia acquiert Hugging Face pour 12,9 milliards de dollars, renforçant ainsi son portefeuille dans l'intelligence artificielle ouverte. Cette acquisition, la deuxième plus importante de l'histoire de Nvidia, vise à diversifier ses activités au-delà des semi-conducteurs et à accéder à un large écosystème de développeurs, sans obstacles réglementaires.

Le fabricant de puces graphiques Nvidia s’empare de Hugging Face, plateforme franco-américaine spécialisée dans les modèles d’intelligence artificielle ouverts. L’opération, annoncée jeudi par le PDG Jensen Huang, représente la deuxième plus grande acquisition de l’histoire du groupe.

12,9 milliards de dollars : c’est le prix que Jensen Huang a accepté de payer pour mettre la main sur Hugging Face. Le patron de Nvidia a annoncé jeudi ce rachat, qui propulse la plateforme franco-américaine dans le giron du géant californien des semi-conducteurs.

Hugging Face s’est imposée ces dernières années comme un acteur central de l’IA dite « ouverte », en proposant gratuitement des milliers de modèles accessibles à des développeurs du monde entier. Ce positionnement, à rebours des approches propriétaires d’OpenAI ou d’Anthropic, lui avait valu une réputation considérable dans la communauté des chercheurs et des ingénieurs.

Pour Nvidia, l’opération dépasse le simple renforcement de son portefeuille technologique. L’entreprise, dont la croissance repose jusqu’ici sur la vente de processeurs graphiques indispensables à l’entraînement des modèles d’IA, cherche à élargir son empreinte vers les couches logicielles et les services. Racheter Hugging Face lui ouvre un accès direct à l’écosystème des développeurs qui utilisent déjà massivement ses puces.

Il s’agit de la deuxième acquisition la plus importante de l’histoire de Nvidia, derrière la tentative avortée de rachat d’Arm en 2022, qui avait été bloquée par les régulateurs. Cette fois, aucun obstacle réglementaire n’a été mentionné au moment de l’annonce.