Lycées, carburants, pouvoir d’achat : Sébastien Lecornu tente de reprendre la main depuis Matignon

Sébastien Lecornu, sous pression, prend la parole depuis Matignon pour aborder plusieurs crises, dont la mobilisation des lycéens et la flambée des carburants. Il annonce la libération de 10 millions de barils de gazole et promet des décisions concernant les lycées d'ici fin octobre, tout en garantissant la stabilité des prix de l'électricité cet hiver.

Sous pression depuis plusieurs jours, Sébastien Lecornu s’est adressé aux Français ce mercredi 7 octobre depuis Matignon. Dans une allocution débutée peu avant 19 heures, le Premier ministre a cherché à reprendre la main sur plusieurs crises qui frappent simultanément l’exécutif. Mobilisation lycéenne, flambée des carburants, énergie : le chef du gouvernement a notamment annoncé la libération de 10 millions de barils de gazole et promis de premières décisions concernant les lycées avant la fin du mois d’octobre.

Sébastien Lecornu a commencé par la crise qui domine l’actualité depuis près de trois semaines : la mobilisation des lycéens. Après plusieurs jours de polémique sur le maintien de l’ordre, le Premier ministre a tenu à affirmer que « les forces de l’ordre n’ont pas pour instruction d’affronter les lycéens ». Une manière de répondre directement aux accusations de « répression » portées par une partie de la gauche.

Mais le ton est aussi sensiblement différent de celui adopté par Matignon au début de la contestation. Lecornu reconnaît désormais que « la colère des jeunes ne vient pas de nulle part » et estime que les pouvoirs publics leur ont demandé des « efforts considérables ». Le gouvernement veut donc associer retour au calme et réponse politique aux revendications.

Des premières décisions sur les lycées annoncées fin octobre

Le Premier ministre mise notamment sur la consultation nationale lancée auprès des lycéens et sur les temps d’échange organisés dans les établissements. La plateforme gouvernementale avait déjà recueilli plusieurs dizaines de milliers de contributions en moins de 24 heures.

Sébastien Lecornu promet que cette consultation ne restera pas sans suite. « Les premières décisions seront annoncées fin octobre », a-t-il indiqué, assurant vouloir des réponses « concrètes, rapides et financées ». Les sujets du remplacement des enseignants absents, de l’état des établissements, des rythmes scolaires et de Parcoursup font partie des principaux dossiers désormais ouverts par l’exécutif.

Cette inflexion intervient après une réunion organisée mardi soir à l’Élysée autour d’Emmanuel Macron, en présence notamment de Lecornu, Laurent Nuñez et Édouard Geffray. Le président de la République avait demandé au gouvernement davantage de pédagogie et d’écoute dans sa gestion du mouvement.

Carburants : 10 millions de barils libérés et jusqu’à 18 centimes de baisse espérée

La principale annonce immédiatement chiffrée concerne cependant les automobilistes. Sébastien Lecornu annonce que la France va libérer 10 millions de barils de gazole issus de ses réserves stratégiques, dans le cadre de l’action coordonnée engagée avec les partenaires du G7 et l’Agence internationale de l’énergie.

L’opération doit s’étaler sur trois mois. Le gouvernement souligne que ce gazole avait été acheté avant la flambée actuelle des cours. Selon le Premier ministre, l’arrivée de ces volumes sur le marché pourrait permettre une diminution du prix à la pompe comprise entre 12 et 18 centimes par litre à partir du 1er novembre. Il s’agit d’un objectif gouvernemental : l’évolution effective des prix dépendra également des conditions de marché.

Sébastien Lecornu écarte en revanche le retour à un dispositif massif comparable aux aides mises en place pendant la précédente crise énergétique. Face aux demandes de diminution générale des taxes, le Premier ministre invoque directement l’état des finances publiques : le gouvernement considère ne plus disposer des marges permettant de reproduire les coûteux mécanismes de soutien généralisé de 2022.

Lecornu promet également que l’électricité n’augmentera pas cet hiver

Autre engagement destiné à rassurer les ménages : « le prix de l’électricité ne doit pas augmenter cet hiver », a affirmé le chef du gouvernement. L’exécutif veut ainsi éviter qu’à la crise des carburants s’ajoute une nouvelle poussée de la facture énergétique des ménages.

Cette allocution intervient au moment où plusieurs crises risquent de se rejoindre. La contestation lycéenne doit connaître un nouvel « acte » jeudi, les agriculteurs réclament des réponses après un été marqué par la sécheresse, tandis que le projet de budget 2027 vient d’entamer son parcours à l’Assemblée nationale dans un contexte de forte tension sur la dette française.