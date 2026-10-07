Huile de friture dans le réservoir : l’alternative au gazole qui reste loin du feu vert

Face à la hausse des prix du gazole, des automobilistes se tournent vers l'huile de friture usagée, mais son utilisation demeure limitée en raison de contraintes techniques et légales. Bien que la loi de finances 2023 ouvre des possibilités, l'absence de cadres opérationnels et les problématiques fiscales freinent son adoption générale.

Avec un gazole dépassant 2,35 euros le litre, certains automobilistes se tournent vers l’huile de friture usagée pour réduire leurs dépenses. Récupérée auprès des restaurants, puis décantée et filtrée, elle est utilisée en complément du carburant classique. Certaines associations la proposent autour de 80 centimes le litre. Cet écart de prix explique l’intérêt pour une pratique qui reste cependant marginale et ne convient qu’à une partie du parc automobile.

L’huile alimentaire présente une viscosité supérieure à celle du gazole, ce qui limite son utilisation à certains anciens moteurs diesel, notamment à injection indirecte. Les systèmes d’injection des véhicules récents supportent mal ce produit. Le froid constitue également une contrainte, tandis que l’utilisation d’huile impose un entretien plus fréquent. Une huile simplement filtrée ne doit donc pas être confondue avec un carburant industriel répondant aux caractéristiques exigées par les constructeurs.

Une autorisation prévue, mais toujours sans cadre opérationnel

La loi de finances pour 2023 a ouvert la possibilité d’utiliser des huiles alimentaires usagées comme carburant sous certaines conditions. Toutefois, selon les éléments rapportés, les textes d’application nécessaires manquent encore. Les particuliers qui s’approvisionnent eux-mêmes s’exposent ainsi à des sanctions douanières, les produits utilisés comme carburants étant soumis à une fiscalité spécifique. L’enjeu dépasse donc la récupération d’un déchet : il concerne aussi les conditions techniques, sanitaires et fiscales de son utilisation.

L’intérêt environnemental doit également être évalué avec prudence. Consultée en 2024 sur un projet de décret, l’Anses avait relevé le caractère limité et contradictoire des études sur les émissions liées à ces huiles. Elle préconisait des usages locaux et spécifiques, notamment pour certaines flottes ou des trains touristiques. Même encadrée, cette solution ne pourrait remplacer qu’une fraction du gazole consommé en France : le volume national d’huiles usagées disponible représenterait moins de 0,5 % des 32 millions de mètres cubes de gazole livrés en 2025. Son potentiel se situe donc davantage dans des circuits de proximité que dans une réponse générale à la hausse des prix.