Pourboires sur les terminaux : les clients commencent à dire stop

Ajouter quelques euros avant de régler son café ou son repas : la proposition affichée sur les terminaux de paiement suscite une lassitude documentée. Ces sollicitations peuvent donner au client le sentiment qu’un supplément est attendu, alors qu’il souhaite simplement régler son achat. Il faut toutefois distinguer la demande affichée automatiquement d’un prélèvement automatique : le pourboire numérique reste soumis au choix du consommateur.

Une enquête publiée en mai 2026 par le cabinet IntoTheMinds éclaire les résistances à cette pratique. Réalisée en ligne auprès de 616 répondants en France, elle indique que 60 % des personnes exposées à une demande de pourboire sur terminal ressentent une pression. Par ailleurs, 60 % des répondants déclarent être prêts à éviter un établissement utilisant ce dispositif. Ces intentions ne prouvent pas un boycott effectif ni un recul national des sollicitations, mais elles signalent un risque commercial pour les enseignes.

Un geste volontaire qui peut devenir une source de malaise

Le problème tient notamment au moment choisi pour solliciter le client. Présentée à l’encaissement, parfois devant le salarié, la proposition peut transformer un geste de reconnaissance en décision embarrassante. Pour les commerçants, l’arbitrage dépasse donc le supplément collecté : une interface destinée à faciliter les pourboires peut aussi dégrader l’expérience de paiement. L’enjeu consiste à préserver ce complément pour les équipes tout en laissant au consommateur un choix clair, sans insistance.

En France, la règle reste simple : le pourboire est facultatif et son montant relève de l’appréciation du client, rappelle la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Il se distingue du service, inclus dans la facture lorsqu’il est facturé par l’établissement. Refuser la proposition du terminal ne revient donc pas à laisser une partie de l’addition impayée. Le paiement par carte peut faciliter les gestes de générosité, à condition que ceux-ci conservent leur caractère volontaire.