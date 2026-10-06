Mobilisation lycéenne : 280 000 manifestants selon l’Intérieur, 550 000 selon les organisateurs

Le 6 octobre, la mobilisation lycéenne, qualifiée d'« acte III », mobilise entre 280 000 et 550 000 manifestants selon les sources. Le mouvement s’étend, attirant enseignants, parents et responsables politiques, qui réclament des améliorations en Éducation. Les tensions liées au maintien de l’ordre deviennent également une préoccupation majeure.

L’« acte III » de la mobilisation lycéenne a rassemblé plusieurs centaines de milliers de personnes ce mardi 6 octobre. Le ministère de l’Intérieur recense environ 280 000 manifestants dans toute la France, dont 42 000 à Paris. Les organisations lycéennes avancent un bilan nettement supérieur, avec 550 000 participants au niveau national.

L’écart entre les deux chiffres est important mais correspond à deux comptages distincts : celui des autorités et celui des organisateurs. La journée confirme dans tous les cas l’élargissement du mouvement, qui ne concerne désormais plus uniquement les lycéens.

Enseignants, parents et responsables politiques dans les cortèges

Des enseignants, des parents d’élèves, plusieurs organisations syndicales et des responsables politiques de gauche ont rejoint les manifestations. Des cortèges importants se sont notamment formés à Paris, Marseille, Lyon, Nantes, Rennes et Toulouse.

Les revendications initiales restent au cœur de la mobilisation : remplacement des professeurs absents, moyens accordés à l’Éducation nationale, effectifs dans les classes et état des établissements. Mais la question du maintien de l’ordre occupe désormais une place centrale après plusieurs blessures graves survenues ces derniers jours.