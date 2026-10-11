Manifestations lycéennes : près de 6 900 interpellations, la réponse policière de l’État interrogée

La gestion des manifestations lycéennes soulève des questions sur l'intervention policière. Près de 6 900 interpellations ont eu lieu, majoritairement de mineurs, mais plus de 60 % ont été libérées sans poursuites. Ce décalage suscite des critiques politiques, notamment après des incidents violents impliquant des jeunes.

La gestion policière de la mobilisation lycéenne continue de susciter des interrogations. Selon un bilan rapporté par Le Monde samedi 10 octobre, 6 877 personnes ont été interpellées entre le 21 septembre et le 8 octobre dans le cadre des manifestations et blocages. Parmi elles, 86 % seraient mineures. Mais plus de six personnes interpellées sur dix auraient finalement été remises en liberté sans poursuites, un écart qui relance le débat sur la proportionnalité de la réponse des autorités.

Depuis le début du mouvement, les forces de l’ordre ont été mobilisées autour de nombreux établissements scolaires et lors des manifestations organisées dans plusieurs grandes villes. Les autorités justifient leur action par la nécessité de prévenir les violences, de protéger les élèves et les personnels et de faire cesser les dégradations. Plusieurs policiers, gendarmes, enseignants et lycéens ont été blessés au cours de ces journées.

Plus de 60 % des interpellés remis en liberté sans poursuites

Les chiffres publiés par Le Monde mettent toutefois en évidence une différence importante entre le nombre d’interpellations et les suites judiciaires effectivement engagées. Plus de 60 % des personnes interpellées auraient été libérées sans poursuites. Cette proportion alimente les critiques de responsables politiques et d’organisations de défense des libertés publiques, qui s’interrogent sur les critères utilisés lors de certaines opérations.

Le débat a pris une dimension politique majeure après plusieurs incidents graves, notamment la blessure d’un adolescent de 15 ans à Lens. LFI et plusieurs élus écologistes dénoncent une réponse policière disproportionnée, tandis que le gouvernement récuse l’existence d’une politique organisée de répression et défend l’action des forces de sécurité face aux violences commises en marge des mobilisations.