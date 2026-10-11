Primaire à gauche : Raphaël Glucksmann espère l’emporter dès le premier tour, mais le résultat reste incertain

La gauche sociale-démocrate s’apprête à connaître le résultat d’une primaire décisive pour l’élection présidentielle de 2027. Ce dimanche 11 octobre, les quelque 140 000 électeurs inscrits ont jusqu’à 18 heures pour départager cinq candidats : Raphaël Glucksmann, Olivier Faure, Ségolène Royal, Jérôme Guedj et Emmanuel Maurel. L’eurodéputé et dirigeant de Place publique affiche l’ambition de remporter cette consultation dès le premier tour, fort de nombreux soutiens parmi les responsables socialistes. Mais l’issue du scrutin demeure incertaine, notamment en raison de l’importance des électeurs qui n’appartiennent pas aux formations politiques organisatrices. Les premiers résultats sont attendus en début de soirée, après un vote perturbé dès son ouverture par une cyberattaque.

La participation constitue déjà l’un des faits marquants de cette consultation. Samedi à 22 heures, 107 356 personnes avaient voté, soit plus des trois quarts des inscrits. Le scrutin, initialement prévu pour se terminer samedi soir, a été prolongé jusqu’à dimanche à 18 heures après une attaque informatique ayant fortement ralenti la plateforme de vote vendredi matin. Patrick Mennucci, président de la commission d’organisation, a dénoncé une atteinte au processus démocratique, estimant que l’incident dépassait le seul cadre de la primaire. Le fonctionnement du dispositif a pu être rétabli vendredi soir, permettant aux électeurs de reprendre leurs opérations de vote. Cette prolongation laisse désormais quelques heures supplémentaires aux participants pour exprimer leur choix, alors que les cinq prétendants attendent un verdict déterminant pour la suite de leur parcours politique.

Raphaël Glucksmann face à quatre concurrents aux stratégies différentes

Raphaël Glucksmann aborde cette dernière journée avec une importante mobilisation de soutiens. Le dirigeant de Place publique bénéficie notamment de l’appui de nombreux élus socialistes, parmi lesquels les présidents des groupes parlementaires du PS à l’Assemblée nationale et au Sénat. Son positionnement européen, son engagement sur les questions internationales et sa volonté de rompre clairement avec La France insoumise constituent les principaux marqueurs de sa campagne. Il présente cette primaire comme le point de départ d’une reconstruction de la gauche autour d’une orientation sociale-démocrate assumée. Un succès dès le premier tour lui permettrait d’éviter une nouvelle confrontation interne et d’engager plus rapidement la préparation de sa campagne présidentielle.

Face à lui, Olivier Faure défend une conception différente du rassemblement de la gauche. Le premier secrétaire du Parti socialiste entend préserver l’autonomie et l’influence de sa formation, tout en maintenant la possibilité de coopérations parlementaires avec les autres mouvements de gauche. Ségolène Royal, finaliste de l’élection présidentielle de 2007, cherche également à mobiliser les électeurs sensibles à son expérience et à son parcours politique. Les députés Jérôme Guedj et Emmanuel Maurel complètent cette compétition en défendant leurs propres orientations. Un sondage Toluna Harris Interactive publié vendredi par M6 et RTL plaçait Raphaël Glucksmann en tête des préférences des Français se déclarant à gauche, avec 33 %, devant Ségolène Royal à 16 % et Olivier Faure à 9 %. Ces résultats ne portent toutefois pas spécifiquement sur les inscrits à la primaire et ne permettent donc pas d’anticiper directement le verdict.

Les relations avec Jean-Luc Mélenchon au cœur des désaccords

La question des alliances avec La France insoumise a dominé une grande partie de la campagne. Raphaël Glucksmann défend une rupture nette avec Jean-Luc Mélenchon, dont il critique les positions et la stratégie politique. Il reproche notamment à Olivier Faure d’avoir participé aux alliances conclues avec les insoumis lors de la Nouvelle Union populaire écologique et sociale en 2022, puis du Nouveau Front populaire en 2024. Le premier secrétaire du PS rejette cette lecture et considère que son concurrent risque, au contraire, de rapprocher la gauche sociale-démocrate du centre politique. Cette opposition a donné lieu à plusieurs échanges tendus lors des débats télévisés organisés avant le scrutin. Les désaccords ont également porté sur les orientations économiques, les relations internationales et la stratégie à adopter face au Rassemblement national.

Les tensions concernent aussi l’avenir du Parti socialiste lui-même. Olivier Faure redoute qu’une victoire de Raphaël Glucksmann ne conduise à un affaiblissement de l’identité et de l’influence du PS dans la campagne présidentielle. Ségolène Royal a également critiqué la place occupée par le dirigeant de Place publique dans cette consultation. À l’inverse, Raphaël Glucksmann estime que ses concurrents ne portent pas une ambition suffisamment affirmée pour l’élection de 2027. Ces divergences soulèvent des interrogations sur les conditions dans lesquelles les différentes sensibilités pourront se retrouver derrière le candidat désigné. Jean-Luc Mélenchon, qui ne participe pas à la primaire, observe quant à lui le processus à distance. Samedi, il a expliqué attendre la désignation du candidat social-démocrate pour disposer d’une vision plus précise des rapports de force à gauche.

Une mobilisation encourageante, mais loin des grandes primaires socialistes

Avec plus de 140 000 inscrits, cette consultation dépasse les objectifs initiaux de ses organisateurs, qui tablaient sur environ 90 000 participants. Mais elle reste très éloignée des grandes primaires organisées par le Parti socialiste au cours des précédentes élections présidentielles. En 2011, le scrutin ayant désigné François Hollande pour la présidentielle de 2012 avait mobilisé plusieurs millions d’électeurs. En 2017, la primaire remportée par Benoît Hamon avait également rassemblé entre 1,6 et 2 millions de participants selon les tours. La comparaison doit toutefois être nuancée, car les modalités de participation, le contexte politique et le périmètre des formations concernées diffèrent. Cette année, le vote entièrement électronique et l’inscription préalable ont dessiné un corps électoral plus restreint, dont une part importante demeure difficile à identifier politiquement.

La principale inconnue réside désormais dans le comportement des quelque 80 000 inscrits qui ne sont pas clairement rattachés aux partis engagés dans la consultation. Leur vote pourrait modifier les équilibres attendus et peser sur la nécessité d’un second tour, prévu les 16 et 17 octobre si aucun candidat ne parvient à être désigné dès dimanche. Les cinq prétendants se sont engagés à soutenir le vainqueur, mais les tensions observées pendant la campagne montrent que le rassemblement politique ne sera pas nécessairement automatique. Au-delà de la désignation d’un candidat, cette primaire doit permettre de déterminer l’orientation de la gauche sociale-démocrate pour l’élection présidentielle de 2027. Les résultats attendus ce dimanche soir ouvriront donc une nouvelle étape, entre la recherche d’une candidature commune, les rivalités internes et la nécessité de construire un programme susceptible de rassembler au-delà des seuls participants au scrutin.