— Pays-Bas-Maroc et Brésil-Japon en seizièmes de finale : le Mondial 2026 tient ses premiers gros chocs

La Coupe du monde commence à devenir intéressante. Alors que la phase de groupes n’est pas encore totalement terminée, quatre seizièmes de finale sont déjà officiellement connus.

Le premier rendez-vous opposera l’Afrique du Sud au Canada. Cette affiche lancera les seizièmes de finale dimanche à 21h, heure française, au SoFi Stadium de Los Angeles. L’Afrique du Sud, deuxième du groupe A, affrontera le Canada, deuxième du groupe B. Ce match ouvrira une nouvelle étape du tournoi, celle où chaque erreur peut coûter l’élimination.

Afrique du Sud-Canada, le premier ticket pour les huitièmes

Afrique du Sud–Canada sera donc le premier 16e de finale entièrement confirmé. Les deux sélections ont terminé à la deuxième place de leur groupe respectif et se retrouvent dans une partie de tableau directe. Pour le Canada, pays coorganisateur du Mondial, cette qualification prolonge l’aventure à domicile. Pour l’Afrique du Sud, ce rendez-vous représente une occasion majeure de franchir un cap dans une Coupe du monde au format élargi.

Le match se jouera à Los Angeles, dans l’un des grands stades de cette édition 2026. Le coup d’envoi est prévu dimanche soir à 21h en France, un horaire idéal pour le public européen. Le vainqueur poursuivra sa route vers les huitièmes de finale, tandis que le perdant quittera immédiatement la compétition.

Brésil–Japon, premier gros choc du tableau

Le deuxième 16e de finale connu opposera le Brésil au Japon. La rencontre aura lieu lundi à 19h, heure française, à Houston. Le Brésil a terminé premier du groupe C, tandis que le Japon a pris la deuxième place du groupe F. Ce croisement offre l’une des affiches les plus fortes du début de la phase finale.

Le Brésil arrive avec son statut habituel de prétendant majeur. Le Japon, lui, confirme sa régularité dans les grandes compétitions internationales et sa capacité à sortir des groupes les plus relevés. Cette opposition entre une nation historique du Mondial et une sélection asiatique désormais installée au plus haut niveau donne immédiatement du poids à ces seizièmes de finale.

Pays-Bas–Maroc, l’affiche qui attire tous les regards

Le choc Pays-Bas–Maroc est également confirmé. Il se jouera dans la nuit de lundi à mardi, à 3h du matin en France, à Monterrey, au Mexique. Les Pays-Bas ont terminé premiers du groupe F. Le Maroc, deuxième du groupe C, hérite donc d’un adversaire de très haut niveau dès son entrée dans la phase à élimination directe.

Cette affiche est l’une des plus attendues des premiers 16es connus. Les Pays-Bas arrivent en tête de leur groupe, avec un parcours solide. Le Maroc, demi-finaliste du Mondial 2022, retrouve une grande nation européenne dans un match couperet.

États-Unis-Bosnie-Herzégovine, un pays hôte au rendez-vous

Le quatrième 16e de finale entièrement connu opposera les États-Unis à la Bosnie-Herzégovine. La rencontre est programmée dans la nuit de mercredi à jeudi, à 2h du matin en France, au Levi’s Stadium de Santa Clara. Les États-Unis ont remporté le groupe D et affronteront la Bosnie-Herzégovine, qualifiée comme troisième du groupe B.

Pour les Américains, cette affiche a une importance particulière. Pays coorganisateur de la compétition, les États-Unis poursuivent leur parcours devant leur public avec l’objectif de transformer l’avantage du terrain en qualification. La Bosnie-Herzégovine, elle, entre dans cette phase finale avec un statut différent, mais avec l’opportunité de frapper fort face à l’un des pays hôtes.

Ces quatre affiches sont les seules confirmées à ce stade. Le reste du tableau reste à compléter, car plusieurs groupes doivent encore livrer leur verdict définitif.