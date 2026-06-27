— Mondial : France-Suède, Brésil-Japon, Argentine-Cap-Vert… les seizièmes déjà connus

La Coupe du monde 2026 entre dès dimanche dans sa première phase finale. Pour la première fois, le Mondial à 48 équipes propose des seizièmes de finale, avec 32 qualifiés pour lancer l’élimination directe. La compétition, ouverte le 11 juin, ira jusqu’à la finale du 19 juillet à New York.

Neuf affiches sont déjà identifiées. D’autres restent suspendues aux derniers classements de groupes et aux meilleurs troisièmes, qui seront connus dans la nuit de samedi à dimanche.Tous les matches sont diffusés sur beIN Sports, avec une partie également en clair sur M6, qui détient 54 rencontres dont tout le parcours des Bleus.

Afrique du Sud – Canada : dimanche 28 juin, 21h00

Diffusion : M6, beIN Sports 1

Premier billet en jeu pour les huitièmes. Le Canada, pays coorganisateur, a une occasion de prolonger son Mondial au-delà de la phase de groupes. L’Afrique du Sud arrive avec un statut d’outsider assumé et une qualification arrachée dans un groupe A dominé par le Mexique.

Brésil – Japon : lundi 29 juin, 19h00

Diffusion : M6, beIN Sports 1

Le Brésil a terminé en tête du groupe C, devant le Maroc à la différence de buts. Le Japon, deuxième du groupe F, se présente face au quintuple champion du monde avec l’espoir de signer l’un des gros coups de ces seizièmes.

Allemagne – Paraguay : lundi 29 juin, 22h30

Diffusion : M6, beIN Sports 1

L’Allemagne a validé la première place du groupe E, malgré une défaite lors de la dernière journée contre l’Équateur. Le Paraguay, troisième du groupe D, tient son rendez-vous avec une Mannschaft qui n’a plus droit au flottement : à partir de maintenant, chaque défaite est synonyme de retour à la maison.

Pays-Bas – Maroc : mardi 30 juin, 03h00

Diffusion : beIN Sports 1

Les Pays-Bas, premiers du groupe F, retrouvent un Maroc solide, deuxième du groupe C avec le même total de points que le Brésil. L’enjeu est de taille pour les Lions de l’Atlas : confirmer leur statut de nation capable d’exister dans les matches à élimination directe.

Côte d’Ivoire – Norvège : mardi 30 juin, 19h00

Diffusion : M6, beIN Sports 1

La Côte d’Ivoire, deuxième du groupe E, affronte la Norvège, deuxième du groupe I derrière les Bleus. Deux sélections qui ont pour objectif de rejoindre les huitièmes.

France – Suède : mardi 30 juin, 23h00

Diffusion : M6, beIN Sports 1

C’est l’affiche côté bleu. La France arrive lancée par un premier tour parfait : trois victoires, neuf points, onze buts marqués, trois encaissés. La Suède, troisième du groupe F, a décroché sa place après un nul contre le Japon. Pour les Bleus, l’enjeu est d’assumer leur statut, éviter le piège et s’ouvrir la route des huitièmes.

États-Unis – Bosnie-Herzégovine : jeudi 2 juillet, 02h00

Diffusion : beIN Sports 1

Les États-Unis, premiers du groupe D, poursuivent leur Mondial à domicile face à une Bosnie-Herzégovine qualifiée parmi les meilleurs troisièmes. Pour l’un des pays hôtes, une élimination dès les seizièmes serait une grosse déception. Mais contre la Bosnie-Herzégovine, qui a empêché l’Italie de participer à la Coupe du monde, la tâche ne sera pas facile.

Australie – Égypte : vendredi 3 juillet, 20h00

Diffusion : M6, beIN Sports 1

L’Australie, deuxième du groupe D, retrouve l’Égypte, deuxième du groupe G. Une affiche entre deux sélections sorties de groupes serrés.

Argentine – Cap-Vert : samedi 4 juillet, 00h00

Diffusion : beIN Sports 1

Le tenant du titre entre dans le dur face à une équipe inattendue. Le Cap-Vert, deuxième du groupe H, dispute son premier Mondial et a réussi à sortir d’une poule contre l’Espagne, l’Uruguay et l’Arabie saoudite. Face à l’Argentine, l’enjeu dépasse le simple résultat : prolonger une première aventure déjà historique.

Les autres affiches qui restent à déterminer

Le tableau final n’est pas encore totalement connu. Plusieurs affiches restent dépendantes des derniers classements et de la répartition des meilleurs troisièmes : Mexique – 3e groupe C/E/F/H/I, 1er groupe L – 3e groupe E/H/I/J/K, Belgique – 3e groupe A/E/H/I/J, Espagne – 2e groupe J, 2e groupe K – 2e groupe L, Suisse – 3e groupe E/F/G/I/J et 1er groupe K – 3e groupe D/E/I/J/L.

Réponse dans la nuit de samedi à dimanche pour connaître l’intégralité du tableau final…