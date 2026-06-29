Les seizièmes de finale de la Coupe du monde continuent ce lundi avec trois affiches au programme. Le Brésil affronte le Japon à 19h, l’Allemagne défie le Paraguay à 22h30, puis les Pays-Bas retrouvent le Maroc dans la nuit de lundi à mardi, à 3h. Les deux premières rencontres seront diffusées sur M6 et beIN Sports 1, tandis que Pays-Bas-Maroc sera proposé sur beIN Sports 1.

Brésil-Japon : le Brésil avance en favori, le Japon arrive invaincu

Le premier rendez-vous de la journée met aux prises le Brésil et le Japon, à 19h, au Houston Stadium. La rencontre est diffusée en clair sur M6, ainsi que sur beIN Sports 1. Le Brésil arrive à ce seizième de finale après avoir terminé en tête du groupe C avec sept points, deux victoires et un nul. La Seleção a débuté par un match nul contre le Maroc, avant de battre Haïti puis l’Écosse. Son bilan : 7 buts marqués, un seul encaissé.

Le Japon, lui, s’est qualifié en terminant deuxième du groupe F, sans perdre le moindre match. Les Japonais ont accroché les Pays-Bas lors de leur entrée dans le tournoi, ont largement battu la Tunisie, puis ont validé leur place au tour suivant avec un nul contre la Suède. Avec 5 points, 7 buts inscrits et 3 encaissés, le Japon se présente comme un adversaire à ne surtout pas sous-estimer.

Une Allemagne première de groupe face à un Paraguay repêché mais toujours debout

À 22h30, l’Allemagne affronte le Paraguay au Gillette Stadium, dans la région de Boston. Le match est diffusé sur M6 et beIN Sports 1. L’Allemagne a terminé première du groupe E avec 6 points, devant la Côte d’Ivoire, l’Équateur et Curaçao. La Mannschaft a surtout marqué les esprits par son efficacité offensive : 10 buts inscrits en 3 matchs, meilleur total de son groupe.

En face, le Paraguay a arraché sa place en phase à élimination directe après avoir terminé troisième du groupe D avec quatre points. L’Albirroja a notamment conclu sa phase de groupes par un match nul 0-0 contre l’Australie, un résultat qui lui a permis de rester en course parmi les meilleurs troisièmes. L’Allemagne veut confirmer son rang, le Paraguay joue sa survie dans le tournoi après avoir déjà prolongé son parcours.

Pays-Bas-Maroc : l’affiche de la nuit

Le dernier match du jour se joue dans la nuit de lundi à mardi, à 3h, entre les Pays-Bas et le Maroc, à Monterrey. Cette rencontre est diffusée sur beIN Sports 1. Les Pays-Bas ont terminé premiers du groupe F avec sept points, deux victoires et un nul. Les Oranje ont commencé par un nul contre le Japon, avant de dominer la Suède puis la Tunisie. Leur bilan offensif est solide : 10 buts marqués en 3 rencontres.

Le Maroc arrive lui aussi invaincu. Les Lions de l’Atlas ont terminé deuxièmes du groupe C avec 7 points, à égalité avec le Brésil mais derrière à la différence de buts. Après un nul contre le Brésil, le Maroc a battu l’Écosse puis Haïti pour valider sa qualification. Ce Pays-Bas-Maroc oppose donc le premier du groupe F au deuxième du groupe C, avec une place en huitièmes de finale au bout de la nuit.