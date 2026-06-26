Adidas dévoile des vêtements climatisés en pleine canicule

La Fashion Week de Paris a été le théâtre d’une présentation aussi spectaculaire qu’inattendue. En plein épisode de fortes chaleurs, Adidas et le créateur Rick Owens ont dévoilé une collection intégrant un système de refroidissement directement dans les vêtements. Une innovation qui a rapidement attiré l’attention sur les réseaux sociaux.

Une technologie inspirée du Japon

Présentée lors du défilé printemps-été 2027 de Rick Owens, la collection se distingue par ses vestes et survêtements aux volumes imposants. Cette silhouette atypique est en réalité créée par un dispositif de ventilation intégré, complété par un gilet réfrigérant destiné à maintenir une température corporelle plus supportable. Les mannequins ont ainsi défilé en doudounes XXL malgré la chaleur, sans subir les effets des températures élevées.

Cette technologie s’inspire des “fan jackets”, très répandues au Japon auprès des ouvriers travaillant en extérieur pendant l’été. Adidas l’a adaptée à l’univers de la mode tout en capitalisant sur son savoir-faire dans le domaine sportif. L’équipementier utilise déjà des gilets rafraîchissants pour favoriser la récupération de certaines sélections nationales de football qu’il équipe.

Une collaboration pensée pour 2027

Au-delà du coup d’éclat réalisé pendant la Fashion Week, cette présentation prépare surtout le lancement d’une collaboration commerciale entre Adidas et Rick Owens. Les deux marques prévoient notamment la sortie, en 2027, d’une chaussure de running annoncée comme performante et accessible, même si aucun tarif n’a encore été dévoilé.

Le défilé, organisé dès 10 heures du matin autour du Palais de Tokyo afin d’éviter les températures les plus extrêmes, illustre également l’évolution des préoccupations de l’industrie de la mode. Face à la multiplication des épisodes de canicule, le confort thermique devient progressivement un nouvel argument d’innovation, au même titre que le design ou la performance.