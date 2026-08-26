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Gaza : le Conseil de paix demande l’arrêt des cerfs-volants lancés vers Israël

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Gaza : le Conseil de paix demande l’arrêt des cerfs-volants lancés vers Israël
Gaza : le Conseil de paix demande l’arrêt des cerfs-volants lancés vers Israël

Un responsable du « Conseil de paix » pour Gaza a réclamé mardi la cessation de « toute activité militante » dans le territoire, ciblant notamment les lancements de cerfs-volants en direction d’Israël.

La mise en garde est venue du « Conseil de paix » lui-même. Un de ses responsables a exigé mardi que s’arrêtent toutes les activités militantes à Gaza, « y compris le fait de faire voler des cerfs-volants ». Cette demande intervient quelques jours après qu’Israël a brandi la menace d’une intensification de ses opérations militaires si les lancements de cerfs-volants, de drones et de ballons en direction de son territoire se poursuivaient.

Le Hamas, de son côté, refuse de reconnaître un caractère offensif à ces envois. Le mouvement affirme qu’il s’agit uniquement de l’activité d’enfants innocents, rejetant ainsi toute responsabilité dans ce que Tel-Aviv présente comme une provocation délibérée.

La controverse autour de ces objets volants illustre les tensions persistantes autour de l’application du cessez-le-feu à Gaza, où la définition même d’un acte militaire reste sujette à interprétation entre les parties.

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