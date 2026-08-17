Le Cameroun sacré champion d’Afrique féminin pour la première fois

Le Cameroun remporte la Coupe d'Afrique des Nations féminine en battant le Malawi 3-0 en finale, marquant son premier titre continental. Après un parcours improbable, les Lionnes indomptables dominent le match grâce à un doublé de Ngah Manga et une performance solide de leur gardienne, Bihina, élue meilleure de la compétition.

Les Lionnes indomptables ont remporté dimanche la Coupe d’Afrique des Nations féminine en écrasant le Malawi 3-0 en finale à Rabat. Un titre historique pour une équipe qui n’était même pas qualifiée au départ pour le tournoi.

C’est un sacre longtemps attendu. Le Cameroun a décroché dimanche 16 août son tout premier titre continental féminin, en dominant le Malawi sans partage lors de la finale disputée à Rabat. Un score de 3-0 qui ne souffre aucune discussion, face à une équipe malawite qui réalisait pourtant la performance de sa première participation à la compétition.

Le parcours camerounais tient presque du conte. L’équipe n’était pas qualifiée pour le tournoi avant d’être repêchée à la suite de l’élargissement du format, décidé en novembre, de 12 à 16 équipes. Parties de loin, les Lionnes ont terminé premières de leur groupe, éliminé le Nigeria en quarts de finale (1-0), nation qui avait remporté dix des treize éditions de la compétition et qui avait battu le Cameroun lors de sa dernière finale en 2016, puis franchi l’obstacle marocain en demi-finale aux tirs au but (0-0, 3-1).

En finale, le Cameroun a rapidement imposé son jeu par une pression constante et une utilisation systématique des centres. Ngah Manga a ouvert le score de la tête sur un centre venu de la gauche, profitant d’une erreur de la gardienne malawite qui a relâché le ballon (20e). Naomi Eto a doublé la mise d’une frappe décroisée sur corner (30e), avant que Ngah Manga ne s’offre un doublé personnel, toujours de la tête, sur une nouvelle sortie manquée de la gardienne adverse (45e+3). Un quatrième but de Gabrielle Onguéné a été refusé pour hors-jeu juste avant le coup de sifflet final.

Le Malawi, 153e nation au classement FIFA, avait réussi l’exploit d’atteindre la finale pour sa première participation à la CAN féminine, un fait sans précédent depuis l’édition inaugurale de 1998. Les sœurs Chawinga, Tabitha et Temwa, qui avaient inscrit neuf des douze buts malawites dans le tournoi, ont cette fois été muselées par la défense camerounaise. Temwa Chawinga termine néanmoins meilleure buteuse de la compétition avec cinq réalisations.

Tout au long du tournoi, la gardienne camerounaise Bihina a joué un rôle décisif, notamment lors de la séance de tirs au but face au Maroc. Elle a été désignée meilleure gardienne de la compétition. La petite finale, disputée la veille, avait vu l’Algérie s’imposer face au pays hôte marocain aux tirs au but (1-1, 3-2).