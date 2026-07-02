Google condamné à verser 1,5 milliard de dollars pour pratiques anticoncurrentielles dans une décision historique

Un tribunal suédois a ordonné à Google de verser environ 14,3 milliards de couronnes suédoises, soit près de 1,5 milliard de dollars, de dommages et intérêts à Klarna à la suite d’une affaire liée à des pratiques anticoncurrentielles. Cette décision marque l’une des plus importantes condamnations financières prononcées en Europe dans ce type de contentieux.

L’affaire trouve son origine dans une plainte déposée par PriceRunner, un comparateur de prix acquis par Klarna en 2022. L’entreprise accusait Google d’avoir enfreint les règles de la concurrence en favorisant son propre service de comparaison de prix dans les résultats de recherche, au détriment des plateformes concurrentes.

PriceRunner réclamait initialement environ 78 milliards de couronnes suédoises en compensation pour les pertes de bénéfices subies au Royaume-Uni, en Suède et au Danemark. Le tribunal a finalement accordé une indemnisation d’environ 14,3 milliards de couronnes, estimant que Google avait enfreint les lois antitrust, tout en accordant un montant bien inférieur à celui demandé.

Cette décision intervient plusieurs années après que les autorités européennes ont sanctionné Google pour des pratiques similaires concernant son service de comparaison de prix. Elle pourrait encourager d’autres entreprises à engager des actions en réparation afin d’obtenir une compensation pour les préjudices qu’elles estiment avoir subis.

Le jugement n’est toutefois pas définitif. La décision est susceptible d’appel, et Google a indiqué qu’il envisageait d’exercer les recours juridiques à sa disposition pour contester cette condamnation. L’affaire pourrait ainsi se poursuivre devant les juridictions supérieures avant qu’une décision finale ne soit rendue.