Venezuela : de jeunes survivants prennent en charge les centres d’accueil après les séismes meurtriers

Une semaine après les violents séismes qui ont frappé le Venezuela, de jeunes bénévoles assurent le fonctionnement de centres d’accueil pour les sinistrés, tandis que les opérations de recherche se poursuivent dans les zones les plus touchées. À La Guaira, épicentre de la catastrophe, ces volontaires coordonnent l’aide apportée à des centaines de personnes ayant perdu leur logement.

Le principal centre d’accueil a été installé dans l’école République du Panama, transformée en quartier général de la réponse d’urgence. Radios, équipes médicales et stocks de matériel y sont organisés avec précision, sous la supervision de bénévoles âgés de seulement 20 à 27 ans.

Le refuge accueille plus de 350 personnes déplacées après les deux séismes de magnitude 7,2 et 7,5 survenus le 24 juin à moins d’une minute d’intervalle. Selon le dernier bilan communiqué par les autorités, la catastrophe a fait plus de 2 200 morts, tandis que les équipes de secours poursuivent leurs recherches sous les décombres.

Les jeunes volontaires coordonnent les distributions de nourriture, de médicaments et de matériel de première nécessité, tout en assurant l’organisation quotidienne du refuge. Leur mobilisation est devenue essentielle pour répondre aux besoins des familles qui ont perdu leur maison ou des proches dans la catastrophe.

Alors que le pays reste confronté à l’ampleur des destructions, les centres d’accueil improvisés demeurent au cœur de l’effort humanitaire. Les autorités et les bénévoles poursuivent les opérations de secours dans l’espoir de retrouver d’éventuels survivants, tandis que des milliers de personnes attendent désormais une solution durable pour se reloger.