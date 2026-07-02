L’OTAN affirme que les Européens compensent presque entièrement le retrait militaire américain

Les membres européens de l’OTAN devraient annoncer, lors du sommet de l’Alliance prévu les 7 et 8 juillet à Ankara, qu’ils sont parvenus à combler presque toutes les lacunes créées par la réduction des capacités militaires mises à disposition par les États-Unis. L’information provient d’une source de l’OTAN citée par Reuters.

Selon cette source, le principal point faible demeure celui des bombardiers stratégiques. Les États-Unis ont décidé de ne plus engager qu’un seul appareil dans les plans de défense de l’Alliance, contre deux auparavant. Ce domaine reste le seul où les alliés européens n’ont pas encore réussi à compenser pleinement la diminution de la contribution américaine.

En mai, Washington avait informé ses partenaires de sa décision de réduire plusieurs capacités militaires prévues en cas de crise au sein de l’Alliance atlantique. Ces réductions concernent notamment les avions de chasse, les drones, les avions ravitailleurs, les navires ainsi que les bombardiers stratégiques.

Cette réorientation s’inscrit dans la volonté des États-Unis de mettre progressivement fin à ce que le commandant suprême des forces alliées en Europe, le général de l’US Air Force Alexus Grynkewich, a qualifié de « codépendance malsaine » envers les capacités militaires américaines. Washington souhaite ainsi préserver davantage de moyens face au risque de devoir gérer simultanément plusieurs crises dans différentes régions du monde.

À la mi-juin, le secrétaire général de l’OTAN, Mark Rutte, avait indiqué que les autres membres de l’Alliance augmentaient leurs contributions afin de combler « une grande partie » des besoins laissés vacants par les États-Unis, sans en préciser les détails. Le sommet d’Ankara devrait permettre aux alliés de faire le point sur cette réorganisation des capacités de défense de l’OTAN.