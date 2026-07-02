L’Union européenne annonce 200 millions d’euros pour soutenir la paix et les infrastructures dans le Caucase du Sud

L’Union européenne débloquera jusqu’à 200 millions d’euros de subventions afin de renforcer les infrastructures de transport, les réseaux énergétiques et la connectivité numérique dans le Caucase du Sud. L’annonce a été faite mercredi à Bakou par la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, à l’occasion d’une visite officielle en Azerbaïdjan.

Accompagnée de la commissaire européenne à l’élargissement, Marta Kos, Ursula von der Leyen s’est entretenue avec le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev. Selon la Commission européenne, cette initiative vise à consolider la paix entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan en favorisant une meilleure intégration régionale et en apportant un soutien ciblé aux populations locales.

L’Arménie et l’Azerbaïdjan ont été opposés pendant près de quarante ans autour du conflit du Haut-Karabakh. Les deux pays sont parvenus à un accord de paix en août dernier, à l’issue de négociations menées sous l’égide des États-Unis lors d’une rencontre organisée à la Maison Blanche avec le président Donald Trump.

« Notre programme « Paix par la connectivité » contribuera à bâtir un avenir pacifique et prospère pour le Caucase du Sud », a déclaré Ursula von der Leyen. Elle a affirmé que l’objectif était de transformer « la paix sur le papier en paix dans la réalité » grâce à des investissements concrets dans la région.

En complément des 200 millions d’euros destinés aux infrastructures, la Commission européenne prévoit une enveloppe supplémentaire de 20 millions d’euros pour soutenir les communautés locales en Arménie et en Azerbaïdjan. Ces fonds financeront notamment des projets dans les domaines des soins de santé, du déminage, du développement des compétences professionnelles et du soutien aux entreprises locales.