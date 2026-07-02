Demande en mariage au sommet de l’Empire State Building : deux grimpeurs russes arrêtés après une ascension vertigineuse

Deux artistes russes spécialisés dans les ascensions de gratte-ciel ont été arrêtés mercredi après avoir gravi la flèche de l’Empire State Building, où ils ont déployé une banderole appelant à la paix mondiale avant qu’une spectaculaire demande en mariage ne soit réalisée à plus de 440 mètres de hauteur.

Angela Nikolau et Vanya Beerkus, vêtus de noir, ont documenté leur ascension sur les réseaux sociaux. Accrochés à la flèche de l’emblématique gratte-ciel new-yorkais, près de son sommet illuminé, ils ont déployé une grande bannière noire portant l’inscription : « Quand le pouvoir de l’amour l’emporte sur l’amour du pouvoir, le monde connaît la paix. »

Peu après 12 h 30, les images aériennes montraient le couple descendant jusqu’à une plateforme située un peu plus bas sur l’antenne. C’est à cet endroit que Vanya Beerkus s’est agenouillé pour demander Angela Nikolau en mariage. Après avoir accepté, celle-ci a embrassé son compagnon avant de photographier sa bague pour la partager sur Instagram.

Le couple est connu pour ses ascensions extrêmes de bâtiments et d’infrastructures à travers le monde, une pratique souvent appelée « rooftoping ». Leur histoire et leurs exploits ont été mis en lumière dans le documentaire Skywalkers: A Love Story, sorti en 2024.

Selon Reuters, cette opération s’est achevée par l’arrestation des deux grimpeurs. Le père d’Angela Nikolau, ancien artiste de cirque, a déclaré que l’escalade de bâtiments faisait partie de son mode de vie depuis longtemps, estimant que ce type de défi était devenu une activité « normale » pour sa fille.