Le président américain Donald Trump a déclaré mercredi que le chef intérimaire des services de renseignement américains disposait d’une large autorité pour déclassifier des documents sensibles, y compris ceux liés à l’élection présidentielle de 2020. Cette annonce intervient dans un contexte politique toujours marqué par des tensions autour de ce scrutin.

Selon les déclarations faites à la presse, Donald Trump a indiqué que le responsable intérimaire du renseignement national pouvait « déclassifier tout ce qu’il veut » pendant la durée limitée de sa mission. Il a précisé que cette autorisation pourrait également concerner des documents relatifs à l’élection de 2020, qu’il continue de contester.

Le président américain a récemment nommé Bill Pulte à la tête par intérim du renseignement national, une décision qui a suscité des réactions politiques en raison du manque d’expérience de ce dernier dans le domaine de la sécurité nationale. Cette nomination intervient dans un contexte de fortes tensions internationales et de réorganisation de certaines agences fédérales.

Face aux critiques, Donald Trump a ensuite désigné Jay Clayton, ancien procureur fédéral de Manhattan, avant de modifier à nouveau sa stratégie politique, notamment en poussant pour l’adoption de mesures plus strictes sur l’identification des électeurs aux États-Unis.

Depuis l’élection de 2020, le président américain continue d’affirmer, sans preuves établies, que des irrégularités massives auraient entaché le scrutin. Ses déclarations sur la déclassification de documents liés à cette période relancent ainsi un débat politique déjà fortement polarisé au sein de la scène américaine.