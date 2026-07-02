Kenya : huit écolières inculpées de meurtre après un incendie mortel dans un internat

Un tribunal kényan a inculpé huit écolières pour meurtre après l’incendie d’un dortoir qui a coûté la vie à 16 de leurs camarades fin mai dans une école secondaire de la vallée du Rift. L’affaire, particulièrement rare par la gravité des accusations portées contre des mineures, suscite une vive émotion dans le pays.

Les faits se sont déroulés à l’Utumishi Girls’ Academy, située à Gilgil dans le comté de Nakuru, dans le centre-ouest du Kenya. L’incendie a ravagé un dortoir occupé par des élèves âgées de 15 à 18 ans, provoquant la mort de 16 jeunes filles et blessant 79 autres.

Les huit accusées ont comparu devant un tribunal de Nairobi, où elles ont toutes plaidé non coupables, selon le bureau du directeur des poursuites publiques. Elles sont désormais poursuivies pour meurtre, une charge particulièrement lourde qui laisse ouverte la possibilité de peines très sévères si leur culpabilité est établie.

Les autorités judiciaires n’ont pas encore communiqué les éléments précis ayant conduit à ces inculpations. L’enquête se poursuit afin de déterminer les circonstances exactes de l’incendie et d’éventuelles responsabilités individuelles dans le déclenchement du feu.

Ce drame relance les interrogations sur la sécurité dans les internats kényans, où les incendies restent relativement fréquents. Certains sont liés à des conditions de vie difficiles ou à des tensions entre élèves et administration, selon plusieurs chercheurs spécialisés dans le système éducatif local.

Le Kenya a déjà été marqué par plusieurs tragédies similaires. En 2024, un incendie dans une autre école avait tué 21 enfants, et en 2001, 67 élèves avaient péri dans l’un des pires incendies scolaires du pays. Face à cette nouvelle catastrophe, les autorités ont également ordonné la fermeture temporaire de plus de 200 établissements secondaires pour des raisons de sécurité.