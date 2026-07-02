BYD se rapproche d’un choix décisif pour sa deuxième usine en Europe, avec l’Espagne et la France en lice

Le constructeur chinois BYD est sur le point de trancher concernant l’implantation de sa deuxième usine européenne, selon un conseiller du groupe. Cette décision s’inscrit dans la stratégie d’expansion rapide du géant des véhicules électriques sur le marché européen, alors que la concurrence s’intensifie dans le secteur.

D’après Alfredo Altavilla, conseiller spécial de BYD pour l’Europe, une décision pourrait intervenir prochainement concernant l’acquisition d’un site industriel existant. Le groupe étudie notamment des friches industrielles automobiles déjà en activité, avec pour objectif de les transformer afin d’accélérer sa production locale.

Deux pays sont actuellement en compétition pour accueillir cet investissement stratégique : Espagne et France. Ces options impliquent la reprise d’anciennes usines appartenant à des constructeurs traditionnels, une approche qui permettrait à BYD de réduire les délais de mise en production.

Selon le conseiller, des équipes du constructeur chinois sont actuellement en prospection dans plusieurs juridictions européennes. Il a indiqué que le groupe était « proche d’un accord », tout en soulignant la nécessité d’accélérer le processus dans un contexte réglementaire européen de plus en plus orienté vers la production locale, notamment avec les règles dites « Made in Europe ».

Cette stratégie intervient alors que l’industrie automobile européenne fait face à des défis de surcapacité et à une transition coûteuse vers l’électrification. Les constructeurs historiques cherchent à optimiser leurs sites de production, tandis que les nouveaux entrants comme BYD profitent de ces restructurations pour s’implanter.

La décision finale du groupe chinois est attendue prochainement et pourrait redessiner la carte de la production de véhicules électriques en Europe, dans un marché où les enjeux industriels et technologiques restent particulièrement compétitifs.