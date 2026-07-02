Guerre en Ukraine : une attaque russe contre des stations-service fait un mort dans la région de Dnipropetrovsk

Une attaque de drones attribuée à la Russie a visé cinq stations-service dans la région de Dnipropetrovsk, dans le sud-est de l’Ukraine, faisant au moins un mort, selon les autorités locales. Les frappes ont eu lieu dans la nuit de mercredi à jeudi et ont provoqué plusieurs incendies ainsi que d’importants dégâts matériels.

Le gouverneur régional Oleksandr Hanzha a indiqué qu’une femme avait été tuée lors de l’attaque. Trois autres femmes ont été blessées, dont une enceinte, selon les informations communiquées par les autorités sur les réseaux sociaux.

Les frappes ont touché plusieurs sites de distribution de carburant, endommageant des équipements sur l’ensemble des stations visées. Les incendies déclenchés par les attaques ont nécessité l’intervention des secours dans un contexte de forte tension sécuritaire dans la région.

Parallèlement, dans la région de Tchernihiv, au nord du pays, quatre autres stations-service ont été touchées au cours des dernières 24 heures, selon les autorités locales. Ces attaques s’inscrivent dans une série de frappes de drones de plus en plus fréquentes visant les infrastructures énergétiques et logistiques ukrainiennes.

Les autorités ukrainiennes estiment que ces opérations se sont intensifiées ces dernières semaines dans plusieurs régions proches du front, notamment Zaporijia, Soumy, Kharkiv et Dnipropetrovsk. Selon Serhiy Beskrestnov, conseiller au ministère de la Défense, ces attaques viseraient à affaiblir les capacités de ravitaillement des forces ukrainiennes en première ligne.

Dans ce contexte, les responsables ukrainiens accusent Moscou de mener une stratégie visant à dégrader les infrastructures civiles et logistiques du pays, alors que les combats se poursuivent sur plusieurs fronts et que les attaques de drones restent quasi quotidiennes dans les zones proches des lignes de front.