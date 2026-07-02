La vague de chaleur fait grimper le nombre de noyades mortelles en France

Le nombre de décès par noyade enregistrés depuis le début de l’épisode de canicule dépasse désormais les 90, a annoncé jeudi la ministre des Sports et de la Jeunesse, Marina Ferrari. Ce bilan, supérieur au dernier chiffre officiel de 74 morts communiqué par les autorités, illustre les conséquences des fortes chaleurs, qui ont poussé de nombreux Français à rechercher un peu de fraîcheur dans les cours d’eau, les lacs ou en mer.

Selon la ministre, le nombre de noyades a diminué ces derniers jours avec le recul des températures, confirmant le lien entre les pics de chaleur et l’augmentation des accidents. Les premiers jours de la canicule ont particulièrement concerné de nombreux jeunes, même si les autorités rappellent qu’aucune catégorie de population n’est totalement épargnée.

Le gouvernement veut renforcer la prévention

Marina Ferrari a insisté sur les principaux facteurs de risque, évoquant la surveillance indispensable des très jeunes enfants et les comportements dangereux de certains adolescents ou jeunes adultes, comme les plongeons depuis des ponts ou les baignades dans des zones non surveillées. Elle a également reconnu les difficultés liées au manque de piscines, notamment dans les territoires ruraux, et indiqué que des financements supplémentaires avaient été orientés vers leur rénovation.

La ministre a enfin annoncé une réforme du brevet national de sauveteur secouriste aquatique afin de renforcer les effectifs chargés de la surveillance des baignades. Le gouvernement souhaite également développer davantage l’apprentissage de la nage en eau libre, jugé indispensable face à la multiplication des accidents hors des piscines. L’été dernier, 409 personnes avaient perdu la vie par noyade en France, dont 57 enfants et adolescents.