Brexit : Londres veut relancer un sommet clé avec l’UE pour “réinitialiser” les relations post-Brexit

Le Royaume-Uni souhaite reprogrammer un sommet avec l’Union européenne après l’été afin de poursuivre la normalisation de ses relations avec Bruxelles, dans un contexte international jugé instable. L’objectif affiché par Londres est de renforcer des liens considérés comme « d’une importance cruciale » par les autorités britanniques.

Le négociateur britannique auprès de l’Union européenne, Nick Thomas-Symonds, a indiqué que les discussions avec Bruxelles restaient positives malgré le report d’un sommet initialement prévu le 22 juillet. Ce report est intervenu après la démission du Premier ministre Keir Starmer, ce qui a temporairement perturbé le calendrier diplomatique.

Selon Londres, les négociations en cours avec l’UE progressent dans plusieurs domaines sensibles, notamment l’agroalimentaire, l’interconnexion des systèmes d’échange de quotas d’émissions et la mise en place d’un programme de mobilité des jeunes. Ces dossiers sont considérés comme des piliers d’un futur rapprochement entre les deux parties.

Nick Thomas-Symonds a affirmé, lors d’une interview, que les discussions techniques restaient dans une « position très positive » et que la priorité était désormais de préparer la mise en œuvre des accords potentiels lors du prochain sommet. Malgré un calendrier politique serré lié à la transition à la tête du gouvernement britannique, les deux parties souhaitent maintenir l’élan des négociations.

Le Royaume-Uni cherche également à convaincre l’opinion publique des bénéfices d’une coopération renforcée avec l’Union européenne, dans un contexte politique encore marqué par les tensions liées au Brexit et à la montée de forces politiques eurosceptiques.

Ce rapprochement envisagé s’inscrit dans une stratégie plus large de « réinitialisation » des relations entre Londres et Bruxelles, visant à stabiliser les échanges économiques et politiques après plusieurs années de relations tendues depuis la sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne.