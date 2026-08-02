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Éclipse solaire du 12 août : voici où et comment observer ce spectacle exceptionnel

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Éclipse solaire du 12 août : voici où et comment observer ce spectacle exceptionnel
Éclipse solaire du 12 août : voici où et comment observer ce spectacle exceptionnel

Le mercredi 12 août 2026, la Lune passera entre la Terre et le Soleil, produisant une éclipse visible en fin de journée depuis toute la France métropolitaine. Le phénomène restera partiel dans l’Hexagone, tandis que la bande de totalité traversera notamment le nord de l’Espagne. Pour assister à une éclipse totale depuis la France, il faudra attendre le 3 septembre 2081.

L’intensité du spectacle variera fortement selon les régions. Environ 90 % du disque solaire sera occulté dans le Nord-Est, contre près de 92 % à Paris, 94 % à Lyon et jusqu’à 97 à 99 % dans une partie du Sud-Ouest. À Brest, l’éclipse commencera vers 17 h 22, atteindra son maximum autour de 18 h 20 et s’achèvera vers 19 h 12. Les horaires exacts peuvent être vérifiés grâce à l’outil de l’Observatoire de Paris.

Des lunettes spéciales absolument indispensables

L’observation devra s’effectuer depuis un endroit offrant une vue dégagée vers l’ouest, car le Soleil sera bas sur l’horizon. Il ne faudra jamais le regarder directement, même s’il est presque entièrement caché. Des lunettes spécialement conçues pour les éclipses, intactes et conformes aux normes de sécurité, sont indispensables. Les lunettes de soleil classiques, les films photographiques, les radiographies ou les protections artisanales ne filtrent pas correctement les rayonnements dangereux.

Les lunettes d’éclipse ne doivent jamais être placées derrière des jumelles, un appareil photo ou un télescope, car ces instruments concentrent la lumière et peuvent les détériorer instantanément. Une observation sans protection adaptée risque de provoquer une brûlure indolore et irréversible de la rétine, avec l’apparition d’une tache permanente au centre de la vision. La méthode indirecte par projection, sans regarder le Soleil, constitue une solution sûre pour profiter du phénomène avec les enfants.

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