À Créteil, le repas à 1 euro du Crous remplit l’Agora malgré la pluie

Sous une pluie tenace, l’Agora de Créteil n’a pas désempli lundi 4 mai. À deux pas de la faculté de droit de l’Université Paris-Est Créteil, le restaurant universitaire a vu affluer des étudiants à l’heure du déjeuner, manteaux humides sur le dos et carte étudiante en main. Les allées se sont remplies vite, les plateaux ont circulé, les cuisines ont tourné sans répit.

Ce coup de chaud dans un décor détrempé n’a rien d’un mystère. Beaucoup résument leur présence par une formule qui dit tout, « la pluie et le repas à 1 euro ». Le tarif, appliqué au menu social, tombe d’un coup de 3,30 euros à 1 euro dans les structures de restauration gérées par le réseau des Crous, et à l’Agora cela s’est traduit par des files plus visibles au moment du service.

C’est aussi une bascule nationale qui s’incarne ici, au milieu des blousons et des sacs de cours. Le repas à 1 euro, lancé en 2020 pendant la crise sanitaire, avait fini par se concentrer sur les étudiants boursiers et ceux identifiés comme précaires. Sa généralisation remet tout le monde dans la même file, et c’est un petit événement dans une France étudiante qui compte chaque dépense.

Quand le ticket de caisse devient un argument

Dans les conversations, on parle moins de gastronomie que de budget. Les alertes d’associations et d’organisations étudiantes sur le renoncement alimentaire reviennent régulièrement, et la hausse du coût de la vie n’a rien d’une abstraction quand le loyer grignote déjà la moitié des ressources. Un euro, c’est symbolique, presque dérisoire sur le papier, mais dans le quotidien d’un étudiant cela change la respiration de la fin de mois.

Le gouvernement présente la mesure comme un soutien au pouvoir d’achat et un rempart contre la précarité. Reste la mécanique derrière l’affichage, car un prix bas attire, forcément, et le réseau des Crous doit encaisser une demande plus forte, avec des cuisines et des salles qui ne s’agrandissent pas par magie. À Créteil, l’Agora donne un aperçu concret de ce qui attend d’autres villes universitaires, plus de monde, plus de pression aux heures de pointe, plus d’attentes aussi.

On voit déjà se dessiner une nouvelle routine, celle d’un restaurant universitaire redevenu central dans la journée étudiante, presque un point de ralliement quand le temps est mauvais et que le porte-monnaie est léger. La question, maintenant, se jouera dans la durée, sur la capacité à tenir la cadence et à garder une qualité correcte sans transformer le déjeuner en course d’obstacles, à mesure que l’effet d’aubaine s’installe.