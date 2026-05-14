Finistère : deux morts par noyade lors d’une marche aquatique

Deux personnes ont perdu la vie mercredi dans le Finistère lors d’une sortie de marche aquatique organisée en mer au large de Plouescat. Le drame s’est produit alors qu’un groupe participait à cette activité sportive encadrée, également appelée longe-côte, dans des conditions maritimes qui restent encore à préciser.

Selon les premiers éléments communiqués par les secours, plusieurs participants se sont retrouvés en difficulté dans l’eau durant la sortie. Malgré l’intervention rapide des sauveteurs et des équipes médicales, deux victimes n’ont pas pu être réanimées. D’autres personnes ont également été prises en charge après avoir subi un important état de choc ou des signes d’épuisement liés aux conditions en mer.

Une activité de plus en plus populaire

Le longe-côte connaît depuis plusieurs années un fort développement sur le littoral français, notamment en Bretagne et dans les Hauts-de-France. Cette discipline consiste à marcher dans l’eau avec une immersion partielle du corps, souvent en groupe et sous encadrement sportif.

Les circonstances exactes du drame doivent désormais être établies par les enquêteurs et les autorités maritimes. Les conditions météorologiques, la température de l’eau, les courants ou encore un éventuel malaise pourraient être étudiés pour comprendre ce qui a provoqué la noyade des deux participants.