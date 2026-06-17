Le Hezbollah lie un accord nucléaire Iran–États-Unis à un retrait israélien du Liban

Le mouvement libanais Hezbollah a estimé mardi que l’Iran ne signera pas d’accord nucléaire définitif avec les États-Unis tant qu’Israël maintiendra ses positions militaires au Liban. Cette déclaration intervient dans un contexte régional toujours tendu malgré un récent mémorandum d’entente entre Washington et Téhéran.

Selon le Hezbollah, cette position reflèterait les discussions en cours autour de l’avenir de l’accord nucléaire iranien. Le mouvement affirme que la question du retrait israélien du sud du Liban serait désormais liée, de manière indirecte, aux négociations diplomatiques entre l’Iran et les États-Unis.

De son côté, le ministre iranien des Affaires étrangères Abbas Araghchi a déclaré que la fin du conflit régional devait inclure la cessation de la présence militaire israélienne dans les zones occupées au Liban. Il a qualifié cette présence de violation des conditions d’un accord en discussion entre Washington et Téhéran.

Israël maintient en effet des troupes dans une bande du sud du Liban, conquise lors d’opérations militaires menées contre le Hezbollah après des affrontements déclenchés début mars. Le mouvement chiite avait alors lancé des attaques en soutien à l’Iran, ce qui avait provoqué une escalade militaire dans la région.

Les combats ont depuis diminué après la signature d’un mémorandum d’entente entre les États-Unis et l’Iran, mais les tensions restent vives et des incidents ponctuels continuent d’être signalés. Israël affirme pour sa part que ses forces resteront déployées dans le sud du Liban afin de garantir sa sécurité.

Le Hezbollah a déclaré comprendre que l’Iran pourrait conditionner la poursuite des négociations avec Washington à des évolutions sur le terrain libanais. Le mouvement a également affirmé avoir reçu des assurances de Téhéran selon lesquelles toute violation du cessez-le-feu par Israël pourrait avoir des répercussions sur les discussions diplomatiques en cours.

Ces déclarations illustrent l’imbrication croissante entre les négociations nucléaires et les conflits régionaux. Alors que les discussions entre l’Iran et les États-Unis doivent se poursuivre dans les prochains jours, la situation au Liban apparaît comme un facteur potentiel de blocage dans la recherche d’un accord global.