À l’aube du 250e anniversaire des États-Unis, de nombreux Américains doutent de l’avenir du pays

À quelques semaines des célébrations marquant le 250e anniversaire de l’indépendance des États-Unis, un sondage Reuters/Ipsos met en lumière un profond pessimisme au sein de la population. L’enquête révèle qu’une part importante des Américains doute de la capacité du pays à rester uni sur le très long terme.

Selon ce sondage, 38 % des personnes interrogées estiment que les États-Unis pourraient ne plus exister sous leur forme actuelle dans 250 ans. Ce résultat reflète les inquiétudes croissantes liées aux divisions politiques, sociales et institutionnelles qui traversent le pays depuis plusieurs années.

L’étude montre également une augmentation des préoccupations concernant l’état de la démocratie américaine. Près de 64 % des répondants considèrent que le système démocratique des États-Unis est menacé d’effondrement, contre 57 % lors d’une enquête similaire réalisée en août. Cette progression témoigne d’un sentiment grandissant de fragilité des institutions politiques.

Les tensions partisanes apparaissent également dans la perception des célébrations nationales. Une majorité des personnes interrogées estime que les commémorations du 250e anniversaire ont pris une tournure excessivement politique, au détriment du caractère rassembleur que ces événements sont censés incarner.

Les festivités ont notamment été marquées par plusieurs événements organisés sous l’impulsion du président Donald Trump, dont une grande manifestation baptisée « UFC Freedom 250 » à la Maison-Blanche. Ces initiatives ont suscité des réactions contrastées au sein de l’opinion publique.

Le sondage illustre ainsi les interrogations qui traversent la société américaine à l’approche d’une date historique majeure. Alors que le pays s’apprête à célébrer deux siècles et demi d’existence, de nombreux citoyens s’inquiètent de sa cohésion future et de la solidité de ses institutions démocratiques.

Malgré ces inquiétudes, les États-Unis demeurent l’une des plus anciennes démocraties modernes encore en activité. Les célébrations du 250e anniversaire devraient néanmoins se dérouler dans un contexte de polarisation politique persistante, qui continue d’alimenter le débat sur l’avenir du pays.