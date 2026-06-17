Netanyahu face à un scrutin décisif après l’accord américano-iranien

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu s’apprête à affronter l’un des défis politiques les plus importants de sa carrière à l’approche des élections législatives prévues d’ici octobre 2026, alors que l’accord intérimaire conclu entre les États-Unis et l’Iran suscite de vives critiques au sein d’une partie de l’opinion israélienne.

Selon Reuters, de nombreux électeurs israéliens espéraient que les opérations militaires menées à Gaza, au Liban et contre l’Iran déboucheraient sur des résultats plus durables. Or, la décision du président américain Donald Trump de soutenir un accord de cessez-le-feu et d’ouvrir la voie à des négociations avec Téhéran est perçue par certains comme un frein aux objectifs affichés par le gouvernement israélien.

Netanyahu, âgé de 76 ans, a confirmé cette semaine son intention de briguer un nouveau mandat. Mais il aborde cette campagne dans un contexte difficile. Il reste confronté aux critiques liées aux failles de sécurité ayant permis l’attaque du Hamas du 7 octobre 2023, à des divisions politiques internes ainsi qu’à plusieurs affaires judiciaires et accusations de corruption qu’il conteste.

L’évolution des relations entre Israël et les États-Unis constitue également un enjeu majeur. Washington demeure le principal allié stratégique de l’État hébreu, mais l’accord conclu avec l’Iran pourrait alimenter les interrogations sur l’alignement entre les priorités des deux gouvernements.

Pour de nombreux observateurs, les prochaines élections devraient ainsi servir de référendum sur la gestion par Netanyahu des conflits régionaux, de la sécurité nationale et des relations avec les États-Unis, après près de deux décennies durant lesquelles il s’est imposé comme l’une des figures les plus influentes de la politique israélienne.