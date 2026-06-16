À la suite de discussions en marge du sommet du G7, le président américain Donald Trump a appelé la Russie à conclure un accord de paix avec l’Ukraine, tout en restant vague sur la possibilité d’un renforcement de la pression économique contre Moscou.

Selon plusieurs diplomates présents aux échanges, le dirigeant américain n’a pris aucun engagement ferme concernant un durcissement des sanctions visant la Russie Russia, malgré les demandes répétées de ses homologues occidentaux.

Le président ukrainien Volodymyr Zelenskiy a participé à des discussions avec les dirigeants du G7, cherchant à obtenir un soutien accru pour Kiev. Les responsables européens ont également insisté sur la nécessité de renforcer l’aide à l’Ukraine, estimant que le pays dispose désormais d’un levier stratégique plus important sur le terrain.

Cependant, selon plusieurs sources diplomatiques, Donald Trump est resté prudent et n’a pas clarifié sa position sur d’éventuelles nouvelles sanctions ou sur une intensification de la pression économique contre Moscou.

Parallèlement, les discussions du G7 ont également porté sur la situation au Moyen-Orient, notamment sur la question d’un éventuel accord concernant l’Iran. Plusieurs pays européens ont mis en garde contre tout compromis jugé trop faible, estimant qu’il pourrait fragiliser la stabilité régionale.

Dans ce contexte, les divergences entre les États-Unis et certains partenaires européens sont apparues une nouvelle fois, tant sur la stratégie à adopter face à la guerre en Ukraine que sur les grandes questions de sécurité internationale abordées lors du sommet du Sommet du G7 2026.