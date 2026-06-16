L’Islande face à un choix stratégique : l’adhésion à l’UE présentée comme une réponse aux tensions dans l’Arctique

L’Islande devrait envisager une adhésion à l’Union européenne afin de renforcer son économie et de mieux faire face à la montée des rivalités géopolitiques dans l’Arctique et aux tensions commerciales mondiales, selon le ministre islandais des Finances.

Dans un entretien accordé à Reuters, le ministre a estimé que l’intégration à l’UE permettrait au pays de mieux résister aux pressions exercées par des partenaires économiques plus puissants. Cette prise de position intervient alors que le débat sur un rapprochement avec Bruxelles revient au premier plan de la scène politique islandaise.

Le gouvernement islandais a prévu un vote le 29 août portant sur la reprise des négociations d’adhésion avec l’Union européenne. Ce scrutin ne concerne pas encore une entrée effective dans l’UE, mais uniquement la relance du processus de discussions avec Bruxelles. Un éventuel accord final nécessiterait ensuite un second référendum.

L’Islande, pays membre de l’OTAN mais dépourvu d’armée permanente, occupe une position stratégique dans l’Atlantique Nord, à proximité de routes maritimes clés. Cette situation renforce son importance dans un contexte où les enjeux liés à l’Arctique prennent une dimension croissante, notamment en matière de sécurité et de ressources.

Le ministre des Finances a également souligné que l’adhésion à l’Union européenne pourrait contribuer à réduire le coût de la vie dans ce qui est considéré comme l’un des pays les plus chers au monde. Selon lui, une intégration plus poussée au marché européen offrirait des avantages économiques significatifs pour les ménages et les entreprises.

L’Islande avait déjà engagé des discussions d’adhésion avec l’Union européenne par le passé, avant de les interrompre en 2013 à la suite de l’arrivée au pouvoir d’un gouvernement eurosceptique. Le débat actuel relance donc une question stratégique majeure pour l’avenir du pays, entre autonomie nationale et intégration européenne accrue.