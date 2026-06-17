À Washington, des algues envahissent le bassin du Lincoln Memorial quelques jours après sa rénovation

À peine plus d’une semaine après sa rénovation et sa remise en peinture, le célèbre bassin réfléchissant du Lincoln Memorial, à Washington, fait déjà face à un problème inattendu : une importante prolifération d’algues a contraint les autorités à intervenir en urgence.

Mardi, des équipes du National Park Service ont été aperçues en train de verser du peroxyde d’hydrogène dans les eaux du bassin afin de tenter d’éliminer les algues qui ont donné à l’eau une teinte verdâtre visible à l’œil nu.

Le bassin, qui relie le Lincoln Memorial au Washington Monument sur le National Mall, venait pourtant de faire l’objet de travaux de rénovation dans le cadre d’un programme de modernisation des monuments emblématiques de la capitale américaine.

Selon Reuters, l’opération s’inscrit dans une initiative soutenue par le président américain Donald Trump à l’approche du 250e anniversaire de l’indépendance des États-Unis. La rénovation comprenait notamment une nouvelle mise en peinture du bassin.

Des ouvriers ont été vus déversant des contenants étiquetés « peroxyde d’hydrogène à 12 % » dans l’eau afin de limiter la croissance des algues. Cette substance est parfois utilisée pour traiter les plans d’eau affectés par des proliférations végétales excessives.

Le bassin réfléchissant, inauguré il y a près d’un siècle, est l’un des sites les plus visités et photographiés de Washington. Il a servi de décor à de nombreux événements historiques, notamment le célèbre discours « I Have a Dream » prononcé par Martin Luther King Jr. en 1963.

Les autorités n’ont pas précisé combien de temps durerait le traitement ni si la prolifération d’algues était liée aux récents travaux. Les équipes de maintenance poursuivent toutefois leurs efforts afin de restaurer rapidement l’apparence du monument avant les célébrations prévues l’an prochain.