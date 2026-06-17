Météo : jusqu’à 36°C ce mercredi, la chaleur s’intensifie sur une grande partie de la France

Sous l’influence d’un puissant anticyclone, le soleil dominera largement ce mercredi 17 juin sur l’ensemble du territoire. La chaleur continuera de gagner du terrain avec des températures très élevées sur de nombreuses régions, dépassant localement les 35°C.

Le temps restera très stable avec un ciel souvent dégagé. Quelques nuages pourront circuler près des côtes de la Manche, tandis qu’un faible risque d’averses orageuses concernera les reliefs des Pyrénées et des Alpes du Sud en fin de journée.

Des températures largement au-dessus des normales

Les plus fortes chaleurs sont attendues dans le sud-ouest, le centre du pays, la vallée du Rhône et l’arrière-pays méditerranéen. Les maximales atteindront généralement 34 à 36°C, avec des pointes localement supérieures dans la vallée de la Garonne.

Les températures dépasseront souvent les normales de saison de 6 à 10°C, voire jusqu’à 12°C dans certaines régions du centre et du sud. Cette hausse du mercure devrait se poursuivre dans les prochains jours, laissant craindre un épisode de fortes chaleurs durable sur une grande partie du pays.