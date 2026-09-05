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L’ambassadeur américain en Israël rencontre des Palestino-Américains en Cisjordanie occupée

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L’ambassadeur américain en Israël rencontre des Palestino-Américains en Cisjordanie occupée
L’ambassadeur américain en Israël rencontre des Palestino-Américains en Cisjordanie occupée

Mike Huckabee, ambassadeur des États-Unis en Israël, s’est rendu à Turmus Ayya, en Cisjordanie occupée, pour y rencontrer des Palestino-Américains et des responsables locaux, dans un contexte de violences de colons.

La visite s’est tenue alors que la ville de Turmus Ayya fait face à des pogroms de colons israéliens. Mike Huckabee a rencontré sur place des citoyens américains d’origine palestinienne ainsi que des élus locaux.

Turmus Ayya, localité de Cisjordanie occupée, avait déjà été la cible d’attaques de colons par le passé, causant des destructions importantes et poussant de nombreux habitants à fuir temporairement leurs domiciles.

Cette démarche de l’ambassadeur américain intervient dans un contexte de tensions persistantes en Cisjordanie, où les violences de colons se sont multipliées ces dernières années.

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