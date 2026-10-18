Royaume-Uni : un policier blessé par balle en plein centre-ville de Nottingham, deux suspects activement recherchés

Une importante opération de police est en cours à Nottingham, dans le centre de l’Angleterre, après qu’un policier a été blessé par balle dans la nuit du samedi 17 au dimanche 18 octobre 2026. Les faits se sont produits peu avant 4h50 du matin, dans Angel Row, une rue commerçante située au cœur de cette ville de plus de 300 000 habitants. Selon les premières informations communiquées par la police du Nottinghamshire, l’agent venait d’approcher deux individus lorsqu’un coup de feu a été tiré, le blessant au pied. Rapidement pris en charge par les secours, le fonctionnaire a été transporté à l’hôpital, où son état est jugé stable. Les deux personnes suspectées d’être impliquées, un homme et une femme, ont pris la fuite immédiatement après les faits. Une vaste opération de recherche a été déclenchée pour tenter de les localiser. Les circonstances exactes de la fusillade restent à déterminer, notamment les raisons pour lesquelles le policier avait décidé d’intervenir auprès des deux suspects. Cet incident a provoqué une mobilisation importante des forces de sécurité dans un secteur habituellement très fréquenté par les habitants et les visiteurs.

Dès les premières heures de la matinée, les policiers ont établi un large périmètre de sécurité autour d’Angel Row afin de protéger les lieux et de permettre les investigations scientifiques. La circulation a été interrompue dans cette rue bordée de commerces, de restaurants rapides et de plusieurs établissements fréquentés pendant la nuit. Le dispositif a ensuite été étendu à St James’s Street, où des agents ont été déployés pour empêcher l’accès à certaines zones. Des spécialistes de la police scientifique ont commencé à examiner les lieux, tandis que plusieurs objets abandonnés sur la chaussée faisaient l’objet de vérifications. Une arme à feu a notamment été retrouvée à l’intérieur du périmètre sécurisé. Les enquêteurs doivent désormais déterminer si elle a été utilisée lors de la fusillade et si elle permet d’identifier les personnes recherchées. Les autorités n’ont pas encore précisé la nature de l’arme ni les circonstances dans lesquelles elle a été abandonnée. Des véhicules de police ont été positionnés aux principales intersections et les recherches se poursuivent dans le centre-ville. La police du Nottinghamshire a également prévenu les habitants qu’une présence policière renforcée serait maintenue pendant toute la durée de l’enquête.

Une fusillade qui relance les inquiétudes sur les armes à feu au Royaume-Uni

L’attaque contre un policier intervient dans un pays où le port d’armes à feu est particulièrement réglementé. Contrairement à plusieurs autres États occidentaux, notamment les États-Unis, la grande majorité des policiers britanniques assurent leurs missions quotidiennes sans arme à feu. Seules certaines unités spécialisées sont équipées pour intervenir face à des individus armés ou dans des situations présentant un danger particulier. Cette organisation repose sur une tradition de police fondée sur la proximité avec la population, mais expose également les agents à des risques lorsqu’ils sont confrontés à des armes détenues illégalement. Les infractions impliquant des armes à feu demeurent relativement rares au Royaume-Uni par rapport aux États-Unis, même si les forces de sécurité restent confrontées à des incidents parfois graves. À Nottingham, la blessure de cet agent rappelle les dangers auxquels peuvent être exposés les policiers lors d’interventions ordinaires. Les enquêteurs devront notamment établir si les suspects étaient déjà recherchés, s’ils transportaient une arme avant l’intervention et dans quelles circonstances le tir s’est produit. À ce stade, aucun élément officiel ne permet de connaître leurs motivations ou d’affirmer que le policier aurait été visé dans le cadre d’une attaque préméditée.

L’enquête devra également permettre de reconstituer précisément le déroulement des faits. Les policiers pourraient notamment exploiter les images des nombreuses caméras de vidéosurveillance installées dans le centre de Nottingham, ainsi que les éventuels témoignages de personnes présentes dans le secteur au moment de la fusillade. Angel Row se trouve à proximité de plusieurs rues animées, où les établissements nocturnes peuvent encore accueillir du public aux premières heures de la matinée. Cette configuration pourrait faciliter la recherche de témoins, même si les autorités n’ont pas encore communiqué sur les éléments recueillis. La découverte d’une arme à feu constitue également une piste importante, susceptible de fournir des indices matériels aux spécialistes de la police scientifique. Pour l’heure, la priorité reste l’identification et l’interpellation des deux suspects en fuite, tandis que l’agent blessé poursuit ses soins à l’hôpital. Les autorités locales n’ont pas annoncé de nouvelle arrestation et n’ont pas précisé si les personnes recherchées représentaient toujours un danger immédiat pour la population. Les investigations se poursuivent sous la responsabilité de la police du Nottinghamshire, qui devrait communiquer de nouvelles informations au fur et à mesure de l’avancement des recherches. Cette fusillade, survenue en plein centre-ville, constitue un événement particulièrement préoccupant pour les habitants et les forces de l’ordre, même si les premières informations médicales concernant le policier blessé sont rassurantes.