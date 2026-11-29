L'Espagne se prépare à des élections législatives anticipées, provoquées par Pedro Sánchez après le rejet de décrets sur le logement. Bien que le Parti populaire, en tête des sondages, s'allie avec Vox, un resserrement se dessine entre les deux formations. L'issue reste incertaine face aux frustrations sociales croissantes.

L’Espagne observe ce samedi sa traditionnelle journée de réflexion avant des élections législatives anticipées qui pourraient mettre fin à huit ans de gouvernement socialiste. Pedro Sánchez, qui a lui-même convoqué ce scrutin, espère déjouer des sondages favorables à la droite.

La campagne la plus âpre de la démocratie espagnole, selon certains observateurs, s’est achevée vendredi soir. Les partis et leurs candidats sont désormais tenus au silence ce samedi, journée de réflexion imposée par la loi électorale, avant que les quelque 37 millions d’électeurs espagnols ne se prononcent dimanche sur la composition du prochain Parlement.

C’est Pedro Sánchez lui-même qui a provoqué ce scrutin anticipé, au lendemain du rejet par l’Assemblée de deux décrets portant sur le logement. Une décision aussitôt qualifiée de « coup de poker » par ses adversaires, tant elle engage directement son maintien à la tête du gouvernement après huit ans au pouvoir. La crise du logement, devenue le fil rouge de la campagne, s’est conjuguée à plusieurs jours de grève générale et à la tragédie ferroviaire d’Urda, qui a coûté la vie à 69 personnes.

Les sondages placent le Parti populaire (PP) en tête des intentions de vote. La formation conservatrice d’Alberto Núñez Feijóo s’est alliée avec le parti d’extrême droite Vox pour tenter de renverser le Premier ministre socialiste. Cette coalition de droite a su capitaliser sur le malaise social, en articulant la question migratoire aux difficultés économiques quotidiennes des Espagnols. L’inflation, proche de 5 %, progresse plus vite que les salaires, creusant un fossé entre les bons indicateurs macroéconomiques affichés par Madrid et le ressenti de la population. Pour Vox, le message est simple : dans un pays où la vie devient plus difficile, la priorité doit aller aux Espagnols.

Pourtant, le résultat est loin d’être joué. Des sondages récents indiquent un resserrement significatif de l’écart entre le Parti socialiste ouvrier espagnol (PSOE) et le PP, les deux formations se retrouvant parfois à égalité. Sánchez lui-même croit à une remontée spectaculaire, à l’image de celle de Lula au Brésil, donné perdant avant de l’emporter à la présidentielle. Le Premier ministre a conclu sa campagne par un rassemblement de plus de 13 000 personnes à la Caja Mágica, le centre olympique de tennis de Madrid, une mobilisation supérieure à celle réunie par son rival du PP. La soirée s’est achevée dans l’euphorie, avec un concert surprise du groupe de rock grenadien Los Planetas, l’un des favoris du chef du gouvernement.

Au sein du camp socialiste, cette dynamique de fin de campagne est perçue comme un signe encourageant. Reste à savoir si l’enthousiasme des meetings se traduira dans les urnes dimanche, ou si les frustrations accumulées depuis des mois pencheront la balance en faveur de l’opposition.