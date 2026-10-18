Allemagne : une unité traque toujours les anciens nazis depuis 1958

Depuis 1958, un service en Bade-Wurtemberg enquête sur d'anciens nazis soupçonnés de meurtres durant la Seconde Guerre mondiale. L'unité se concentre sur l'analyse des archives et des témoignages pour établir des responsabilités, poursuivant un objectif de justice mémorielle face à l'âge avancé des suspects.

Depuis 1958, un service central basé dans le Bade-Wurtemberg mène des investigations sur les personnes soupçonnées d’avoir commis des meurtres durant la Seconde Guerre mondiale. Cette structure administrative continue d’examiner les dossiers des hommes et femmes ayant potentiellement participé aux crimes du régime nazi.

Des enquêtes sur les crimes nazis

L’unité concentre ses efforts sur l’identification et la documentation des actes meurtriers perpétrés dans les camps de concentration et d’extermination. Les enquêteurs travaillent sur des archives historiques et des témoignages pour établir les responsabilités individuelles.

La démarche s’inscrit dans une volonté de justice mémorielle, même si le temps écoulé depuis la fin du conflit complique considérablement les poursuites. Les personnes concernées par ces investigations ont aujourd’hui dépassé les quatre-vingt-dix ans.