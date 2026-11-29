Union européenne : Bruxelles étend les mesures de simplification administrative aux entreprises intermédiaires

Le Parlement européen a adopté le paquet législatif Omnibus IV, élargissant les mesures de simplification administrative aux entreprises de taille intermédiaire. Ce cadre législatif permet de réduire les obligations administratives, d'introduire des supports numériques pour la documentation des produits et soutient le développement des entreprises, nécessitant encore l'approbation du Conseil.

Le Parlement européen a approuvé le paquet législatif Omnibus IV, destiné à réduire les contraintes administratives pesant sur les entreprises. Cette réforme prévoit notamment d’étendre certains dispositifs jusqu’ici réservés aux PME à une nouvelle catégorie d’entreprises de taille intermédiaire.

Les députés européens ont adopté, mardi 24 novembre, quatre textes visant à simplifier la réglementation du marché intérieur. Issus d’accords provisoires négociés avec le Conseil de l’Union européenne, ces textes doivent permettre d’alléger certaines obligations administratives et d’accompagner le développement des entreprises européennes.

La réforme introduit une nouvelle catégorie de petites entreprises à moyenne capitalisation. Celle-ci concerne les sociétés employant moins de 1 000 salariés et réalisant un chiffre d’affaires annuel pouvant atteindre 200 millions d’euros, ou présentant un total de bilan inférieur ou égal à 172 millions d’euros. Ces entreprises pourront bénéficier de certains allègements jusqu’alors réservés aux petites et moyennes entreprises.

Une simplification des obligations documentaires

Le paquet Omnibus IV prévoit également une modernisation des règles européennes relatives à la documentation des produits. Les entreprises pourront davantage recourir aux supports numériques afin de réduire les formalités administratives et l’utilisation du papier. Les consommateurs conserveront néanmoins la possibilité de demander les notices d’utilisation ou les informations de sécurité pendant les vingt-quatre mois suivant leur achat.

Les quatre textes ont bénéficié d’un large soutien au Parlement européen, recueillant entre 572 et 627 voix favorables. Cette adoption constitue une étape importante dans la procédure législative européenne. Les nouvelles dispositions devront toutefois être formellement approuvées par le Conseil de l’Union européenne avant leur publication et leur entrée en vigueur.