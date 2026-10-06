Commerce mondial : Paris et Berlin demandent à Bruxelles des outils plus musclés contre les pratiques déloyales

Emmanuel Macron et Friedrich Merz demandent à la Commission européenne de renforcer les outils contre les distorsions commerciales, en visant principalement des pays comme la Chine et les États-Unis. Ils proposent des mesures pour diversifier les approvisionnements et accélérer l'exclusion de pays tiers du marché unique. Cette initiative survient dans un contexte de tensions économiques croissantes.

Emmanuel Macron et Friedrich Merz ont adressé conjointement une lettre à la Commission européenne pour réclamer de nouveaux instruments permettant à l’Union européenne de réagir plus vite face aux distorsions commerciales. Sans citer aucun pays, le texte vise manifestement la Chine, et dans une moindre mesure les États-Unis.

Le président français et le chancelier allemand ont transmis lundi un document commun à la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, pour lui demander de renforcer l’arsenal commercial de l’Union. Les deux dirigeants estiment que les mécanismes existants ne sont plus adaptés aux tensions économiques actuelles.

La lettre, qualifiée de « non-paper » dans le jargon diplomatique européen, n’a pas de valeur contraignante. Ce type de document informel sert à lancer des idées et à ouvrir des discussions sans engager officiellement ses signataires. Macron et Merz y proposent deux mesures concrètes.

La première viserait à réduire la dépendance des entreprises européennes envers des fournisseurs uniques, en favorisant la diversification des approvisionnements. La seconde, plus radicale, permettrait d’exclure un pays tiers de l’accès au marché unique de façon accélérée, lorsque les circonstances l’exigent. Actuellement, une telle décision nécessite un processus long et l’accord des États membres. Les deux dirigeants proposent d’inverser la logique : la Commission pourrait agir seule, mais les États membres conserveraient la possibilité de bloquer la mesure par un vote à la majorité qualifiée, soit au moins 55 % des États représentant au moins 65 % de la population totale de l’Union.

Dans leur lettre, les deux chefs d’État ou de gouvernement justifient cette demande par ce qu’ils décrivent comme une remise en cause profonde du système commercial international. « Le système commercial ouvert et fondé sur des règles est massivement compromis par l’instrumentalisation du commerce, des pratiques systémiques faussant le marché et des déséquilibres macroéconomiques mondiaux », écrivent-ils, ajoutant que ces phénomènes génèrent des « risques géoéconomiques » croissants pour l’Europe.

Le texte ne désigne aucun État nommément, mais le contexte le rend peu ambigu. Le déficit commercial de l’Union européenne avec la Chine a atteint environ 360 milliards d’euros en 2025, selon les chiffres européens, et l’Union reste fortement tributaire de Pékin pour plusieurs matières premières stratégiques, notamment les terres rares. La politique commerciale imprévisible de l’administration américaine constitue l’autre toile de fond implicite du document.

La lettre intervient quelques jours avant la visite du commissaire européen au Commerce, Maros Sefcovic, à Pékin, et à une semaine du sommet des dirigeants européens prévu les 15 et 16 octobre. Sefcovic avait indiqué plus tôt dans l’année espérer des « résultats tangibles » sur le dossier commercial sino-européen d’ici octobre. La Chine, de son côté, a prévenu qu’elle pourrait prendre des mesures de rétorsion si elle jugeait les initiatives européennes contraires à ses intérêts.