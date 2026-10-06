Pollution au Royaume-Uni : une grande raffinerie mise en cause pour 58 manquements environnementaux

La raffinerie de Stanlow est accusée de 58 manquements environnementaux, avec des rejets de polluants dépassant largement les seuils autorisés. Enquête pénale en cours suite à un incident en septembre 2024 où plus d'une tonne de pétrole a pollué un espace naturel. EET Fuels conteste les accusations, tout en affirmant des améliorations de conformité.

La raffinerie de Stanlow, dans le Cheshire, est de nouveau au centre d’une affaire de pollution. Selon des documents obtenus, l’Agence britannique de l’environnement a relevé 58 manquements aux conditions de son autorisation d’exploitation en 2023 et 2024. Des centaines de dépassements de seuils auraient été enregistrés durant cette période, concernant notamment des rejets de cyanure, de benzène, de dioxyde de soufre et d’hydrocarbures. Exploité par EET Fuels, anciennement Essar, le site produit environ 18 % des carburants utilisés pour le transport routier britannique.

Les rapports décrivent des concentrations atteignant plus de huit fois la limite autorisée pour le cyanure dans certains cours d’eau, et plus de treize fois celle applicable aux hydrocarbures. En septembre 2024, plus d’une tonne de pétrole aurait rejoint Thornton Brook avant de se propager jusqu’à l’estuaire de la Mersey, un espace naturel protégé. Des zones de pêche aux coques ont été fermées pendant cinq semaines, le temps de vérifier la qualité de l’eau, puis autorisées à rouvrir. L’entreprise avait signalé l’incident, mais aurait attendu près de deux semaines pour estimer la quantité déversée, alors que cette information devait être transmise sous vingt-quatre heures.

Les réponses des autorités environnementales contestées

L’Agence de l’environnement poursuit une enquête pénale sur cet épisode de septembre 2024. Natural England, chargé de la protection des sites naturels concernés, a en revanche abandonné ses propres investigations, estimant que l’impact sur l’espace protégé était mineur. Des échanges internes indiquent également que ses agents avaient retenu l’absence de plafond sur la quantité d’huile rejetée par un dispositif de débordement. Ces éléments alimentent les critiques d’associations environnementales, qui interrogent la cohérence des décisions et l’efficacité du contrôle. Les risques évoqués pour les oiseaux et les marais ne constituent toutefois pas un bilan définitif des dommages.

EET Fuels affirme que ces incidents anciens ne reflètent pas le fonctionnement actuel de la raffinerie et souligne avoir investi plus de 24 millions de livres dans ses infrastructures de traitement des eaux usées. L’entreprise indique également que sa notation de conformité auprès de l’Agence de l’environnement est passée de F en 2023 à E en 2024. Elle a, par ailleurs, plaidé coupable cette année pour douze infractions environnementales commises entre 2018 et 2020, avec une peine attendue en novembre. Ce dossier antérieur et les nouvelles investigations replacent la prévention des rejets industriels au cœur du débat sur la protection des cours d’eau britanniques.