Mykhaïlo Tkach, le plus grand journaliste d’investigation en Ukraine, arrêté à Vienne alors qu’il enquêtait sur un ancien procureur général en fuite

Mykhaïlo Tkach, journaliste d'investigation ukrainien, est arrêté à Vienne alors qu'il enquête sur l'ancien procureur général Ruslan Kravtchenko. Son collègue Yaroslav Bondarenko est introuvable, suscitant des inquiétudes. Le ministère ukrainien des Affaires étrangères a demandé des explications et continue de suivre cette détention jugée illégale.

Le journaliste d’investigation ukrainien Mykhaïlo Tkach a été arrêté jeudi à Vienne, en Autriche, alors qu’il effectuait un reportage consacré à la recherche de Ruslan Kravtchenko, présenté comme un ancien procureur général ukrainien en fuite. Responsable du service des enquêtes du quotidien Ukrainska Pravda, il a été placé en détention par les autorités autrichiennes. Son collègue Yaroslav Bondarenko, qui l’accompagnait, demeure introuvable selon les dernières informations communiquées par leur rédaction.

L’arrestation a provoqué une vive réaction du journal ukrainien, qui dénonce une détention illégale et réclame la libération immédiate de son journaliste. Le ministère ukrainien des Affaires étrangères a engagé des démarches diplomatiques auprès de Vienne afin d’obtenir des explications.

Une arrestation en plein reportage sur un ancien haut responsable ukrainien

Mykhaïlo Tkach et Yaroslav Bondarenko s’étaient rendus dans la capitale autrichienne pour effectuer une enquête journalistique liée à la recherche de Ruslan Kravtchenko. Les circonstances exactes de l’interpellation n’ont pas encore été rendues publiques et les autorités autrichiennes n’ont pas communiqué les motifs juridiques de la détention.

Le travail de Mykhaïlo Tkach porte notamment sur les affaires de corruption, les réseaux d’influence et les activités de responsables politiques ukrainiens. Ses investigations l’ont conduit à examiner des dossiers sensibles concernant l’entourage du président Volodymyr Zelensky, notamment des soupçons de corruption et de blanchiment d’argent.

Le journaliste avait reçu, le 29 septembre dernier à Oslo, un Free Media Award 2026 récompensant son travail d’investigation en temps de guerre. Son arrestation intervient moins de deux semaines après cette distinction internationale.

Un deuxième journaliste introuvable et une rédaction sans nouvelles directes

La situation de Yaroslav Bondarenko suscite également de vives inquiétudes. Le journaliste accompagnait Mykhaïlo Tkach dans son déplacement en Autriche, mais sa rédaction affirme avoir perdu sa trace et ignorer ce qui lui est arrivé.

Dans un communiqué publié jeudi soir, la rédactrice en chef d’Ukrainska Pravda, Sevgil Musayeva, explique que son équipe n’a pas réussi à entrer directement en contact avec Mykhaïlo Tkach. Selon les informations dont elle dispose, celui-ci a été conduit dans un centre de détention et une avocate a pu entrer en relation avec lui.

La direction du journal exige que les autorités établissent rapidement où se trouve Yaroslav Bondarenko et confirment qu’il est en sécurité. À ce stade, rien ne permet d’affirmer que ce second journaliste a lui aussi été arrêté.

L’Ukraine exige des explications, son consul obtient l’accès au journaliste détenu

Le ministère ukrainien des Affaires étrangères s’est saisi du dossier. Son porte-parole, Heorhiy Tykhyi, a confirmé que l’ambassade d’Ukraine en Autriche avait officiellement demandé des explications aux autorités autrichiennes.

Le diplomate a indiqué que le consul ukrainien avait pris contact avec ses homologues autrichiens afin d’obtenir l’autorisation de rencontrer le journaliste. Dans la nuit du 8 au 9 octobre, cette demande a abouti : le consul a pu s’entretenir avec Mykhaïlo Tkach.

Malgré cette intervention diplomatique, le journaliste était toujours détenu par les autorités autrichiennes lors de la dernière communication ukrainienne. Le ministère des Affaires étrangères, son département consulaire et l’ambassade d’Ukraine en Autriche continuent de suivre l’affaire.

« Nous considérons cette détention comme illégale » : la colère de la rédactrice en chef

Sevgil Musayeva a vivement dénoncé le traitement réservé à son journaliste. Dans sa déclaration, elle affirme : « Nous considérons cette détention comme illégale et exigeons sa libération immédiate ainsi qu’une explication officielle des actions des forces de l’ordre autrichiennes. »

La rédactrice en chef rappelle que les deux hommes se trouvaient à Vienne dans le cadre de leur activité professionnelle. Elle insiste sur la nécessité de garantir leur sécurité et leur liberté d’exercer leur métier : « Mykhaïlo et Yaroslav se sont rendus à Vienne pour faire leur travail. En tant que rédactrice en chef, j’insiste sur le fait que la sécurité des journalistes et leur droit d’exercer leur activité professionnelle doivent être garantis. »

La rédaction demande également que Mykhaïlo Tkach puisse bénéficier d’une assistance juridique et consulaire, communiquer avec ses proches et reprendre contact avec ses collègues.

Les ambassades d’Ukraine en Autriche et d’Autriche en Ukraine ont été informées. Des organisations internationales de journalistes et de défense des droits humains ont aussi été sollicitées pour soutenir les deux hommes.

Des précédents en Pologne et des questions toujours sans réponse

Mykhaïlo Tkach et Yaroslav Bondarenko avaient déjà rencontré des difficultés avec les forces de l’ordre étrangères. En février 2024, les deux journalistes avaient été interpellés en Pologne alors qu’ils enquêtaient sur le transit de marchandises entre la Pologne, la Russie et la Biélorussie.

Leur nouvelle interpellation, cette fois en Autriche, soulève plusieurs interrogations factuelles. Les autorités autrichiennes doivent encore préciser les circonstances de l’arrestation, les éventuelles infractions reprochées à Mykhaïlo Tkach et les raisons de son maintien en détention.

Au matin du vendredi 9 octobre, la dernière information confirmée par les autorités ukrainiennes est que leur consul a pu rencontrer le journaliste, mais que celui-ci demeure détenu. Le sort de Yaroslav Bondarenko reste, lui, à éclaircir.