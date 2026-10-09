Royaume-Uni : deux Lettons arrêtés dans une base abritant le renseignement de l’Otan

Deux ressortissants lettons ont été arrêtés dans la nuit du mercredi 7 au jeudi 8 octobre à l’intérieur de la base militaire de RAF Molesworth, dans le Cambridgeshire, en Angleterre. Âgés de 32 et 36 ans et résidant au Royaume-Uni, ils sont soupçonnés d’intrusion et de dégradations, ainsi que d’une infraction relevant de la législation sur la sécurité nationale. La police antiterroriste dirige l’enquête.

L’alerte a été donnée après la découverte d’un véhicule abandonné près du site, mercredi soir vers 22 heures. Les recherches conduites par la police du ministère de la Défense et les policiers du Cambridgeshire ont ensuite révélé une petite brèche dans la clôture. Les deux hommes ont été retrouvés à l’intérieur du périmètre et interpellés vers 2 heures du matin. Le véhicule a été examiné par des spécialistes de la neutralisation des explosifs.

Les motivations des suspects restent à déterminer

La base de Molesworth accueille des installations de renseignement américaines et le centre de fusion du renseignement de l’Otan. Les deux suspects ont notamment été arrêtés au titre d’une disposition du National Security Act de 2023 visant l’entrée dans un lieu interdit à des fins préjudiciables au Royaume-Uni. Des perquisitions ont également été menées à deux adresses dans le secteur de Peterborough. Les autorités n’ont pas établi publiquement leurs motivations.

Une intrusion survient après un autre incident de sécurité près de la base de RAF Fairford, le 27 septembre. Helen Flanagan, responsable de la police antiterroriste de Londres, a toutefois précisé qu’aucun élément ne permettait, à ce stade, de relier les deux affaires. L’enquête sur Molesworth doit déterminer pourquoi les suspects se trouvaient sur ce site sensible. Leur arrestation ne permet pas de conclure à une opération d’espionnage ou à l’implication d’un État étranger.