Les Suisses votent le 29 novembre sur une réforme des exportations d'armes, visant à assouplir les restrictions en place, notamment pour certains partenaires. Ce texte, soutenu par le Conseil fédéral, relance le débat sur la neutralité helvétique et les enjeux de sécurité, face aux transformations de la politique de défense européenne.

Les citoyens suisses sont appelés aux urnes ce dimanche 29 novembre pour se prononcer sur une réforme de la législation encadrant les exportations de matériel militaire. Soutenu par le Conseil fédéral et contesté par plusieurs formations de gauche, le texte relance le débat sur la neutralité helvétique et l’avenir de son industrie de défense.

Le référendum porte sur une modification de la loi fédérale sur le matériel de guerre adoptée par le Parlement. Actuellement, la Suisse impose des restrictions importantes aux exportations d’armes, notamment lorsque les pays destinataires participent à un conflit armé. Le nouveau dispositif vise à assouplir ces conditions pour certains États partenaires, sous réserve que les exportations restent compatibles avec la neutralité suisse et les intérêts nationaux en matière de sécurité.

Cette réforme intervient dans un contexte de profondes transformations de la politique européenne de défense depuis le début du conflit russo-ukrainien. Plusieurs partenaires européens de la Confédération ont critiqué les restrictions helvétiques, qui ont notamment empêché la réexportation vers l’Ukraine de matériel militaire fabriqué en Suisse. Berne souhaite désormais disposer d’une marge de manœuvre supplémentaire dans ses relations avec ses partenaires.

La neutralité suisse au cœur des débats

Le Conseil fédéral estime que la réforme est nécessaire pour préserver les capacités industrielles et militaires du pays. Selon ses défenseurs, le maintien d’une industrie de défense compétitive suppose de faciliter les échanges avec les partenaires étrangers. L’assouplissement des règles permettrait également de renforcer la coopération internationale sans remettre formellement en cause le statut de neutralité de la Confédération.

Les opposants au texte considèrent au contraire que cette réforme risque d’affaiblir les garanties entourant l’utilisation des armes produites en Suisse et de compromettre les principes traditionnels de sa politique étrangère. Ils redoutent notamment que du matériel militaire suisse puisse être transféré vers des zones de conflit. Le scrutin doit ainsi déterminer l’orientation que la Confédération entend donner à sa politique d’exportation d’armes dans les prochaines années.