Londres-Heathrow : une troisième piste à 38 milliards d’euros pour relancer l’économie britannique

Le projet d’agrandissement de l’aéroport de Londres-Heathrow revient au centre du débat économique et politique britannique. Samedi 17 octobre 2026, le ministre des Finances John Healey a réaffirmé son soutien à la construction d’une troisième piste, estimant qu’une telle infrastructure constituerait un moteur important pour la croissance et l’emploi au Royaume-Uni. Interrogé en marge des réunions du Fonds monétaire international (FMI), à Bangkok, il a défendu un investissement destiné à renforcer les capacités du premier aéroport du pays et sa compétitivité face aux grandes plateformes européennes. Le projet représente un investissement estimé à 33 milliards de livres sterling, soit environ 38 milliards d’euros. Il permettrait de faire passer le nombre annuel de mouvements d’avions de 480 000 à 720 000, augmentant considérablement les capacités d’accueil de Heathrow. Cette extension fait cependant débat depuis plusieurs décennies, en raison de ses conséquences environnementales, de son coût et des transformations majeures qu’elle imposerait aux communes situées autour de l’aéroport. Le dossier prend aujourd’hui une dimension politique particulière, alors que le gouvernement britannique doit clarifier sa position après la clôture d’une consultation publique.

Avec plus de 80 millions de passagers accueillis chaque année, Heathrow constitue l’une des principales portes d’entrée internationales du Royaume-Uni. L’aéroport dispose actuellement de deux pistes et de quatre terminaux passagers, une configuration qui limite ses possibilités d’expansion. Ses dirigeants estiment que ces contraintes freinent l’ouverture de nouvelles liaisons, notamment vers les marchés asiatiques et américains, et pourraient réduire à terme l’attractivité du pays pour les investisseurs internationaux. La construction d’une troisième piste permettrait théoriquement d’atteindre près de 2 000 mouvements d’avions par jour en moyenne, contre environ 1 315 aujourd’hui. Les partisans du projet mettent également en avant les emplois générés par les travaux, les investissements dans les infrastructures et les retombées économiques pour les entreprises britanniques. L’ancien gouvernement avait déjà placé cette extension au cœur de sa stratégie de développement. Rachel Reeves, précédente ministre des Finances, avait notamment défendu le projet en affirmant que le pays ne pouvait plus reporter indéfiniment une décision considérée comme essentielle à sa compétitivité. Son successeur John Healey reprend aujourd’hui cet argument, estimant que l’expansion aéroportuaire constitue depuis plusieurs décennies un facteur de création d’emplois et de richesse.

Un projet gigantesque qui divise le gouvernement et les riverains

Malgré le soutien affiché par le ministre des Finances, le projet n’a toujours pas obtenu tous les feux verts nécessaires. Le Premier ministre Andy Burnham s’est montré beaucoup plus réservé, estimant en septembre que les habitants de Londres devaient être entendus avant toute décision définitive. Il avait présenté l’extension comme une question concernant directement la capitale et ses riverains, sans apporter de soutien explicite à la construction de la troisième piste. Cette prudence contraste avec la position de John Healey, qui insiste sur les bénéfices économiques nationaux du projet. Pour Thomas Woldbye, directeur général de Heathrow, une absence de décision favorable représenterait une occasion manquée pour le Royaume-Uni. Le dirigeant souligne que les retombées économiques ne se limiteraient pas à Londres, les entreprises participant à la construction et à l’exploitation de l’aéroport étant réparties dans l’ensemble du pays. Les actionnaires de Heathrow demandent néanmoins des garanties politiques suffisamment solides pour engager les investissements nécessaires. Le ministère britannique des Transports examine actuellement les résultats de la consultation publique portant sur le cadre national de politique aéroportuaire. De nouvelles annonces sont attendues, mais aucune décision définitive n’a encore été communiquée.

Les obstacles techniques et environnementaux restent considérables. La construction de cette troisième piste nécessiterait notamment la démolition de plusieurs centaines d’habitations, la modification du tracé de certaines rivières et le déplacement d’une portion de l’autoroute M25, qui devrait passer dans un tunnel entre les jonctions 14 et 15. Ces travaux figureraient parmi les opérations d’aménagement aéroportuaire les plus complexes jamais entreprises au Royaume-Uni. Les associations de riverains dénoncent les conséquences possibles sur le bruit, la qualité de l’air et les conditions de vie des populations concernées. Les organisations environnementales mettent également en avant l’augmentation des émissions de gaz à effet de serre qui pourrait résulter d’une hausse importante du trafic aérien, dans un pays engagé sur une trajectoire de neutralité carbone. À ces controverses s’ajoutent des incertitudes financières et réglementaires. Initialement envisagée pour 2035, l’ouverture de la nouvelle piste pourrait finalement être repoussée à 2039, selon les dernières estimations évoquées par Heathrow. Pour le gouvernement britannique, l’enjeu consiste donc à concilier développement économique, compétitivité internationale et engagements environnementaux. Le projet cristallise une question plus large concernant l’avenir des grandes infrastructures européennes : jusqu’où augmenter les capacités du transport aérien pour soutenir la croissance, alors que les impératifs climatiques imposent de repenser le secteur ? À Heathrow, la réponse dépendra désormais des arbitrages politiques et des garanties financières apportées au cours des prochains mois.