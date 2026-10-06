Jeux d’argent : les Français jouent davantage, le marché dépasse 14 milliards d’euros

Les jeux d’argent continuent de gagner du terrain en France. Selon un rapport de l’Observatoire français des drogues et des tendances addictives publié mardi 6 octobre, 4,2 millions de personnes ont misé sur des jeux en ligne en 2025, soit une hausse de 7,6 % par rapport à 2024. Les paris sportifs et le poker attirent davantage de participants : leurs effectifs progressent respectivement de 8,6 % et de 15,1 %. La dépense annuelle moyenne, rapportée à l’ensemble de la population majeure, atteint 259 euros, contre 253 euros un an auparavant.

Toutes activités confondues, le produit brut des jeux s’élève à 14,1 milliards d’euros, en augmentation de 3 %. Cet indicateur correspond à la différence entre les mises et les gains reversés aux joueurs, et non au montant total des sommes pariées. Il mesure donc les dépenses nettes des participants. La progression du marché s’accompagne ainsi d’un élargissement du public des jeux en ligne, tandis que les paris sportifs occupent une place centrale dans cette dynamique.

Le numérique progresse au détriment des points de vente

Cette croissance masque toutefois des évolutions contrastées selon les circuits de distribution. Dans les points de vente, l’activité des paris hippiques recule de 2,8 % et celle des paris sportifs de 9,7 %. L’OFDT attribue ces baisses à la migration croissante des pratiques vers le numérique. Le recul du produit brut des clubs de jeux répond, lui, à une autre logique : ces établissements ont été fermés en janvier et février 2025, faute de base légale permettant leur fonctionnement. Leur résultat annuel doit donc être interprété en tenant compte de cette interruption.

Le rapport relève également une augmentation des inscriptions au fichier des interdits volontaires de jeu. Cette mesure concerne 122 adultes pour 100 000 habitants majeurs, avec des écarts territoriaux importants : la proportion va de 41 dans le Loir-et-Cher à 350 dans les Alpes-Maritimes. Ces différences ne permettent pas, à elles seules, de comparer la fréquence des pratiques problématiques entre départements. Elles rappellent néanmoins que l’expansion économique du secteur s’accompagne d’un recours accru à un dispositif destiné aux personnes souhaitant se protéger du jeu.