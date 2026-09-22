Suspendu du PS, Philippe Brun saisit la justice pour tenter de réintégrer la primaire

Philippe Brun poursuit sa bataille pour retrouver sa place au Parti socialiste et dans la primaire de la gauche. Invité de RTL ce mardi matin, le député de l’Eure a annoncé que le tribunal devait examiner à 9 h 30 un référé visant à obtenir sa réintégration. Suspendu à titre conservatoire après des accusations de violences formulées par une militante, l’élu conteste les faits qui lui sont reprochés.

« Je ne sais toujours pas de quoi je suis accusé », a déclaré Philippe Brun, qui assure ne pas avoir connaissance d’une plainte déposée contre lui. « Je n’ai jamais levé la main sur une femme, je n’ai jamais été violent avec personne », a-t-il également affirmé. Le député avait déjà annoncé son intention de porter plainte pour dénonciation calomnieuse.

Une primaire désormais à cinq candidats

Sa suspension a entraîné son exclusion de la primaire, dont le premier tour doit se tenir en octobre. Raphaël Glucksmann, Olivier Faure, Jérôme Guedj, Ségolène Royal et Emmanuel Maurel restent actuellement en compétition. Philippe Brun demande désormais à la justice de lui permettre de réintégrer à la fois son parti et le processus de désignation.

L’examen du référé constitue une nouvelle étape de la procédure, mais aucune décision favorable au député n’était établie au moment de son passage sur RTL. Les accusations à son encontre ne sont pas davantage établies judiciairement et Philippe Brun les conteste.