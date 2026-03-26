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Mort de Loana : la piste d’une chute accidentelle en arrière se précise

26 mars 2026 1 minute de lecture PAR Jérôme Goulon
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Mort de Loana : la piste d’une chute accidentelle en arrière se précise

Les premiers éléments de l’enquête sur la mort de Loana orientent vers l’hypothèse d’une chute en arrière. Selon le parquet de Nice, une plaie à l’arrière du crâne et des ecchymoses en région lombaire ont été relevées sur le corps de l’ancienne star de Loft Story, retrouvée morte à son domicile niçois ce mercredi. 

Le procureur de Nice précise également que le décès remonterait à plusieurs jours avant la découverte du corps. À ce stade, aucun élément ne permet d’envisager l’intervention d’un tiers, selon le parquet. Les secours avaient été alertés par un voisin inquiet de ne plus voir Loana depuis plusieurs jours. Les pompiers sont alors entrés dans l’appartement, fermé de l’intérieur, où ils ont retrouvé la victime sans vie. 

L’appartement a été placé sous scellés et le corps transporté à l’institut médico-légal afin qu’une autopsie soit pratiquée. En parallèle, des analyses toxicologiques et anatomopathologiques ont été ordonnées pour déterminer avec précision les causes du décès et rechercher d’éventuelles pathologies. 

Révélée au grand public en 2001 par Loft Story, dont elle avait remporté la première saison, Loana était devenue l’un des visages les plus connus de la téléréalité française. Sa disparition suscite une vive émotion, tandis que l’enquête se poursuit pour confirmer les circonstances exactes de sa mort. 

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Jérôme Goulon, rédacteur en chef Entrevue

Jérôme Goulon

Entré à la rédaction d’Entrevue en 1999 en tant que stagiaire avant d'en devenir le rédacteur en chef en 2014, Jérôme Goulon a dirigé le service reportages et réalisé de grosses enquêtes en caméra cachée et d’infiltration. Passionné de médias, d’actualité et de sport ( il était en charge du football le week-end sur le site d'Europe 1 de 1999 à 2001 ), il a publié de nombreuses interviews exclusives. En parallèle, il apparaît régulièrement depuis 2007 à la télévision sur différentes chaînes ( TF1, France 3, M6, C8, NRJ 12, RMC Story ), notamment sur les plateaux de Jean-Marc Morandini et Cyril Hanouna. Il a également été chroniqueur pour Non Stop people (groupe Canal+) et sur Radio J. 

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